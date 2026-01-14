Rodrigo Huescas se hace presente en el Cuauhtémoc para apoyar a Cruz Azul

El exjugador celeste se dio tiempo para acudir al duelo de la Máquina contra el Atlas

Huescas en el estadio Cuauhtémoc
Huescas en el estadio Cuauhtémoc | Iliany Aparicio
Iliany Aparicio
14 de Enero de 2026

El Estadio Cuauhtémoc vivió un momento especial más allá de lo que ocurría en la cancha. Rodrigo Huescas, canterano de Cruz Azul y seleccionado nacional, estuvo presente en el inmueble para apoyar a La Máquina en su debut como local, generando una auténtica revolución entre la afición celeste.

Huescas con Cruz Azul I IMAGO7

Durante el medio tiempo, Huescas bajó a una de las zonas del estadio para convivir con los seguidores, donde firmó playeras y peluches de CruzAzulito, provocando que rápidamente se formara un tumulto de gente al percatarse de su presencia.

La respuesta de la afición fue inmediata: celulares en mano, gritos y muestras de cariño para uno de los futbolistas más queridos surgidos de La Noria.

Huescas con fanáticos I Iliany Aparicio 

Lejos de evadir a los aficionados, Rodrigo se mostró cercano y paciente. Atendió a cada uno de los seguidores que se acercaron, incluso ayudando a algunos a tomarse la fotografía.

Aunque decidió no dar declaraciones a la prensa, el jugador sí compartió brevemente que se encuentra feliz de volver a ver a Cruz Azul y que actualmente continúa con su proceso de recuperación tras la lesión.

Huescas en selección I IMAGO7

Y es que la presencia de Huescas en el Cuauhtémoc no pasó desapercibida. Al comenzar la segunda mitad el jugador regresó a su asiento a seguir apoyando a Cruz Azul.

Cabe recordar que Huescas se lesionó de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, en un partido de la Champions League.

Fue operado y actualmente se encuentra en recuperación. Tomó unos días de descanso y no dudó en apoyar a Cruz Azul.

Huescas en selección I IMAGO7

