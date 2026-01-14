Rodrigo Huescas se hace presente en el Cuauhtémoc para apoyar a Cruz Azul

El Estadio Cuauhtémoc vivió un momento especial más allá de lo que ocurría en la cancha. Rodrigo Huescas, canterano de Cruz Azul y seleccionado nacional, estuvo presente en el inmueble para apoyar a La Máquina en su debut como local, generando una auténtica revolución entre la afición celeste.

Huescas con Cruz Azul I IMAGO7

Durante el medio tiempo, Huescas bajó a una de las zonas del estadio para convivir con los seguidores, donde firmó playeras y peluches de CruzAzulito, provocando que rápidamente se formara un tumulto de gente al percatarse de su presencia.

La respuesta de la afición fue inmediata: celulares en mano, gritos y muestras de cariño para uno de los futbolistas más queridos surgidos de La Noria.

Huescas con fanáticos I Iliany Aparicio

Lejos de evadir a los aficionados, Rodrigo se mostró cercano y paciente. Atendió a cada uno de los seguidores que se acercaron, incluso ayudando a algunos a tomarse la fotografía.

Aunque decidió no dar declaraciones a la prensa, el jugador sí compartió brevemente que se encuentra feliz de volver a ver a Cruz Azul y que actualmente continúa con su proceso de recuperación tras la lesión.

Huescas en selección I IMAGO7

Y es que la presencia de Huescas en el Cuauhtémoc no pasó desapercibida. Al comenzar la segunda mitad el jugador regresó a su asiento a seguir apoyando a Cruz Azul.

Cabe recordar que Huescas se lesionó de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, en un partido de la Champions League.

Fue operado y actualmente se encuentra en recuperación. Tomó unos días de descanso y no dudó en apoyar a Cruz Azul.