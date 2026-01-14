Tigres vs Pumas EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 2

El Estadio Universitario será el escenario del encuentro entre Tigres y Pumas este miércoles, como parte de la Jornada 2 del torneo Clausura 2026. Este partido representa la primera fecha doble del calendario y el debut como local para el equipo regiomontano, que ostenta actualmente el subcampeonato del fútbol mexicano.

Tigres llega a este compromiso tras obtener una victoria de 2-1 frente al Atlético de San Luis en calidad de visitante durante la primera fecha. Con este resultado, el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León suma tres unidades y busca hilvanar un segundo triunfo para mantenerse en los puestos de vanguardia de la clasificación general.

Por su parte, el Club Universidad Nacional se presenta en San Nicolás de los Garza luego de registrar un empate sin anotaciones contra Querétaro en su presentación en casa. La escuadra de la Ciudad de México suma un punto y encara su primer partido fuera del Estadio Olímpico Universitario en lo que va del certamen.

La última ocasión en que estos equipos se midieron en territorio regiomontano fue durante el torneo anterior, donde se registró una paridad en el marcador. En esta edición, el factor del tiempo de recuperación será determinante, ya que ambos clubes disputaron sus respectivos encuentros de la jornada inaugural el pasado fin de semana.