Liga MX: ¿cuándo y dónde ver la Jornada 2 del Clausura 2026?

La Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX se jugará a mitad de semana y promete partidos atractivos tanto en la parte alta como en la baja de la tabla. Los encuentros se disputarán entre el martes 13 y miércoles 14 de enero, con transmisión por televisión abierta, de paga y plataformas digitales.

Tras el arranque del torneo, los equipos buscan sumar puntos clave en las primeras fechas del campeonato, mientras que la afición ya se prepara para seguir la actividad del futbol mexicano desde casa. A continuación, te presentamos cuándo y dónde ver todos los partidos de la Jornada 2.

Chivas en la Jornada 1 | IMAGO7

Partidos y horarios de la Jornada 2 del Clausura 2026

La actividad inicia el martes 13 de enero con el duelo Puebla vs Mazatlán a las 17:00 horas, seguido por Necaxa vs Monterrey a las 19:00 horas y Pachuca vs León a las 19:06 horas. Ese mismo día, FC Juárez recibe a Chivas a las 21:10 horas.

Para el miércoles 14 de enero, la jornada continúa con Cruz Azul vs Atlas a las 17:00 horas, Querétaro vs Tijuana a las 19:00 horas, América vs Atlético San Luis a las 19:05 horas, Tigres vs Pumas a las 21:06 horas y Toluca vs Santos Laguna a las 21:10 horas.

Necaxa en la Jornada 1 | IMAGO7

¿Dónde ver en vivo la Jornada 2 de la Liga MX?

Los partidos de la Jornada 2 del Clausura 2026 se podrán seguir a través de FOX One, TUDN, Canal 5, Claro Sports y la plataforma ViX Premium, dependiendo del encuentro y la sede, ofreciendo múltiples opciones para los aficionados.

FOX One transmitirá varios encuentros del martes y miércoles, mientras que TUDN y Canal 5 contarán con partidos destacados, especialmente aquellos con mayor convocatoria como América, Cruz Azul y Tigres.

La plataforma ViX Premium será una alternativa clave para seguir algunos duelos vía streaming, reforzando la cobertura digital del futbol mexicano durante esta jornada.

Todos los partidos | RÉCORD

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.