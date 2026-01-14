El reencuentro de Rodrigo Dourado con Atlético San Luis llega en su segundo partido como titular con América

En su segundo partido con América, Rodrigo Dourado salió como titular en el duelo ante Atlético San Luis, equipo en el que jugaba hace apenas unos meses. Luego de haber sido anunciado como refuerzo estelar de las Águilas para este Clausura 2026, el mediocampista brasileño ya se ha afianzado en la mitad del campo del equipo dirigido por André Jardine.

En el duelo correspondiente a la Jornada 2 del torneo actual, Dourado nuevamente estuvo presente en el 11 inicial de América, sin embargo, esta nueva titularidad es especial por una razón: enfrenta al Atlético San Luis, equipo al que llegó a México hace poco más de tres años y por lo que está en contra de varios de sus excompañeros de hace algunas semanas.

Volvió a la titularidad | MEXSPORT

Rodrigo fue anunciado como refuerzo del América en los primeros días de enero tras llegar procedente del Atlético San Luis. En sus estancia con el equipo potosino, el mediocampista brasileño disputó 127 partidos, en los cuales colaboró con seis goles y cuatro asistencias en más de 10 mil minutos de acción desde su llegada en julio de 2022.

Cabe recordar que esta no es la primera titularidad de Dourado con las Águilas. En el duelo de Jornada 1 ante Xolos, el mediocampista brasileño inició y disputó los 90 minutos del encuentro, en los cuales recuperó ocho balones, ganó cuatro de 10 duelos individuales y acertó 40 de 47 pases.

Jugó todo el partido ante Tijuana | MEXSPORT

Hace unos días, André Jardine resaltó que Dourado es un jugador al que ha tenido en distintas etapas. Desde su formación cuando era menor de edad, hasta haber estado con él en unos Juegos Olímpicos, haberlo llevado a San Luis y ahora en América.

“Es de estos jugadores que más conozco. Estuvo conmigo desde los 10 años, yo participe activamente te en su formación, fui su entrenador muchas veces en su proceso formativo. Fue un jugador que despertó el interés de mucha gente, comparaciones con grandes jugadores en su posición, pero tiene la mala suerte de estar en un mal momento para Inter y no explotó como debía”.

“Yo le abrí las puertas de San Luis y quiso ir, porque no era por plata, él quería venir a México para disfrutar de otra liga y qué bueno poder lograr este objetivo que también él tenía junto conmigo. Es un jugador de alto nivel”, dijo el entrenador.