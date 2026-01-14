Houston aumenta oferta por Bogusz y se acerca su salida de Cruz Azul

El mercado de fichajes en la Liga MX reporta movimientos importantes tras la inminente salida de Mateusz Bogusz. El mediocampista polaco está muy cerca de concretar su regreso a la MLS con el Houston Dynamo.

¿Cómo fue la negociación para la salida de Mateusz Bogusz de Cruz Azul?

Las negociaciones entre las dos instituciones avanzaron de manera significativa durante las últimas horas del miércoles. El equipo de Texas busca fortalecer su zona creativa con un futbolista que conoce el entorno del futbol norteamericano.

Según información de Carlos Ponce de León, el Houston Dynamo puso sobre la mesa una nueva oferta que en Cruz Azul consideran satisfactoria. La Máquina se quedará con un 30% de la carta del polaco.

Mateusz Bogusz llegó a la Noria con altas expectativas y cumplió con roles determinantes en el esquema de la escuadra celeste. Durante su estancia, participó en el histórico título de la Concacaf Champions Cup obtenido en el transcurso de 2025.

Estadísticas de Mateusz Bogusz en Cruz Azul

En términos estadísticos, el volante registró tres goles y siete asistencias en sus 39 participaciones oficiales con la camiseta de Cruz Azul. Acumuló más de 2 mil minutos de juego distribuidos entre la liga local y la Copa Intercontinental. Su regularidad resultó clave para que el equipo compitiera en los niveles más altos.

La salida del polaco libera una plaza estratégica de jugador No Formado en México en la nómina del equipo. Cruz Azul planea utilizar este espacio y el ingreso económico para concretar la llegada de un nuevo defensa central.

Aunque se pierde a un jugador talentoso, la ganancia económica y la liberación de cupo extranjero son fundamentales hoy. Cruz Azul demuestra su capacidad para mover piezas en el mercado internacional.