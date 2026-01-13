Alexis Vega lanza mensaje tras ser sometido a nuevo procedimiento

Alexis Vega volvió a ser noticia en el arranque del torneo luego de confirmarse que se sometió a un nuevo procedimiento médico que lo mantendrá fuera de las canchas por varias semanas. El capitán y delantero de los Diablos Rojos del Toluca compartió un mensaje en sus redes sociales tras la intervención.

El atacante mexicano ya había presentado problemas físicos en el pasado reciente. Durante la temporada anterior, Alexis Vega sufrió un desgarro muscular grado II en el isquiotibial izquierdo, lo que provocó varias semanas de baja y lo llevó incluso a disputar la Final con Toluca infiltrado. Previamente, en el Apertura 2025, registró múltiples molestias previas en la rodilla. Ahora busca hacer un procedimiento que lo mantenga sano en el futuro.

Volverá a ser baja | IMAGO7

El procedimiento al que fue sometido Alexis Vega

Alexis Vega fue una de las ausencias de Toluca en el inicio de temporada ante Monterrey y todo indica que tampoco estará disponible para el encuentro correspondiente a la Jornada 2 frente a Santos. Esto se debe a que el delantero será baja tras someterse a un nuevo procedimiento médico.

En un comunicado difundido en redes sociales, el club explicó la situación del futbolista y el tiempo estimado de recuperación. “Toluca informa que a nuestro jugador Alexis Vega se le realizará una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico. El tiempo de recuperación estimado es de cuatro a seis semanas. El club estará atento a su progreso y le desea una pronta y exitosa recuperación”, escribió el equipo.

La intervención implica un periodo de rehabilitación que mantendrá al atacante alejado de la actividad competitiva durante varias jornadas del torneo, afectando la planeación del cuerpo técnico en el arranque del campeonato.

Se sometió a un nuevo procedimiento | IMAGO7

El mensaje de Alexis Vega tras la intervención

Horas después del anuncio del club, el propio Alexis Vega utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido a sus seguidores. En una imagen donde se le observa recostado en una cama de hospital, el futbolista confirmó que el procedimiento ya había sido realizado y que comenzará su proceso de rehabilitación con el objetivo de regresar lo antes posible a las canchas.

“Todo salió muy bien, volveré mas fuerte, gracias por todos sus mensajes y buenos deseos”, escribió el delantero mexicano en su publicación.

Debido a este periodo de recuperación, Alexis Vega se perderá al menos cuatro partidos de la Liga MX. Entre los encuentros más relevantes que no disputará se encuentran el duelo ante Tigres correspondiente a la Jornada 3, el cual representará una reedición de la Final pasada, así como el enfrentamiento frente a Cruz Azul en la Jornada 5. Además, en caso de que el proceso de recuperación se extienda más allá del tiempo estimado, el atacante también podría quedar fuera del partido ante Chivas.