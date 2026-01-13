¿Duda para el Mundial? Alexis Vega volverá a ser baja para Toluca

Vuelve a ser baja. A pesar de haber regresado a las canchas para la Final de Vuelta del torneo pasado, Alexis Vega volverá a ser baja para los Diablos Rojos del Toluca. El capitán y delantero estrella se someterá a un nuevo procedimiento y será baja hasta un mes.

La temporada pasada, Alexis Vega sufrió un desgarro muscular grado II en el isquiotibial izquierdo. Además, sufrió una recaída de molestias anteriores en la rodilla durante el Apertura 2025, lo que le causó varias semanas de baja y lo llevó a jugar infiltrado la Final con Toluca.

Aunque el jugador logró disputar un par de minutos y cobrar dos penales, el delantero no ha podido regresar al terreno de juego y continúa con su rehabilitación. Ahora, deberá empezar de cero.

Regresó en la Final pasada | IMAGO7

Una nueva lesión

El delantero de los Diablos fue una de las bajas de Toluca para el inicio de temporada ante Monterrey, además, apunta a perderse el encuentro de Jornada 2 ante Santos de este miércoles. Esto debido a que se someterá a un nuevo procedimiento.

"Toluca informa que a nuestro jugador Alexis Vega se le realizará una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico. El tiempo de recuperación estimado es de cuatro a seis semanas. El club estará atento a su progreso y le desea una pronta y exitosa recuperación", escribió el equipo en redes sociales

Se someterá a un nuevo procedimiento | IMAGO7

Con esto, el futbolista se perderá por lo menos cuatro partidos de la Liga MX, entre los que se destacan los enfrentamientos ante Tigres de Jornada 3 en lo que será una reiteración de la Final pasada, así como el duelo ante Cruz Azul de Jornada 5. Además, en caso de que su lesión se extienda, también podría estar fuera en el duelo ante Chivas.

¿Para qué sirve la limpieza articular?

La limpieza articular es una modalidad terapéutica que consiste en instilar suero fisiológico en el interior de la articulación de forma continua, con el objeto de disminuir o incluso prescindir de los antiinflamatorios y analgésicos por periodos prolongados para lesiones articulares.