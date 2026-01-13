Gonzalo Pineda defiende a Efraín Juárez de las críticas: "Si fuera argentino, defenderían su personalidad"

A pesar de ser realmente muy pocos directores técnicos mexicanos en el Clausura 2026, las críticas, en particular para uno de ellos han sido frecuentes desde su llegada hasta la actualidad, ya que se mantiene como estratega en Liga MX.

Se trata de Efraín Juárez, quien vive su tercer torneo como director técnico de Pumas, el segundo que dirige desde el principio; sin embargo, desde que arribó al club auriazul ha tenido una serie de críticas dirigidas a su gestión y, por supuesto, a sus resultados. Es por ello que colegas suyos ya han salido en su defensa.

Efraín inició con empate ante Querétaro | MexSport

Sería diferente si fuera extranjero

Al ser invitado para el programa Futbol Picante, Gonzalo Pineda fue cuestionado con respecto a la gestión que ha tenido su compatriota Efraín Juárez, pues hasta hace relativamente poco, el 'Gonzo' era otro de los entrenadores mexicanos que permanecían en el torneo mexicano; su opinión fue completamente en favor del estratega auriazul.

"Si es mexicano dirigiendo en México sí, pero si fuera un argentino dirían 'que personalidad', que forma de hablar tan importante, cuanto conocimiento tiene, pero siendo mexicano se le critica y se le dice que el pez por su propia boca muere", mencionó Gonzalo.

Efra y Gonzo enfrentándose en un Pumas vs Chivas | MexSport

"Cuando estuvo en Colombia alabaron su personalidad con el mismo discurso, mucha de la percepción es en contra de Efraín porque es mexicano, pero si fuera español y hablara de espacios indefendibles y la presión tras pérdida, dirían que sabe mucho de futbol", agregó, respuesta con la que algunos en la mesa del programa estuvieron de acuerdo.

¿Cuánto tiempo 'de vida' le queda a Efra en Pumas?

La afición auriazul ha ido perdiendo la paciencia con Efraín Juárez con base en los malos resultados que ha tenido a lo largo de los torneos en los que ha dirigido; sin embargo, hay algunos detalles que hacen que el entrenador mexicano no pueda abandonar el club, no al menos durante un tiempo considerable.

Juárez aspira a clasificar con Pumas | MexSport

Al igual que en su estancia con Atlético Nacional en Colombia, Efra llegó a Pumas poniendo algunas clausulas que le permiten fallar y no ser despedido dentro de las primeras seis jornadas, esto para poder llevarse una buena cantidad de dinero en caso de ser despedido.

Es por ello que durante el Clausura 2026, la directiva de Pumas, encabezada ahora por Antonio Sancho, tendrá que esperar al menos hasta la Jornada 7, con el partido ante Rayados de Monterrey, para ver los resultados hasta esa fecha y analizar si continuar con su proyecto es factible o no para el futuro del club.