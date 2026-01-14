Atlético San Luis anuncia cambio de nombre de su estadio a partir del Clausura 2026

Los cambios no se detienen en la Liga MX en este año mundialista y Atlético San Luis se sumó a los clubes que tendrán modificaciones este año. Lo anterior con el compromiso de seguir creciendo como institución, según información del propio club potosino.

Por medio de un comunicado de prensa, San Luis anunció que el Estadio Alfonso Lastras dejará de llamarse así a partir de este mes. Oficialmente, será renombrado como Estadio Libertad Financiera, a partir de la alianza estratégica del club con Libertad Financiera.

¿Qué dijo Atlético San Luis sobre el cambio de nombre?

Según el comunicado del equipo potosino, esta decisión es mucho más que solo un nombre nuevo. "Se trata de un paso firme en la evolución del club con visión al futuro, basado en una alianza estratégica con Libertad Financiera, una institución sólida y confiable, orgullosamente mexicana, con quien compartimos valores esenciales: compromiso social, raíces locales y una firme apuesta por el desarrollo de nuestra comunidad".

Afición en las tribunas del estadio durante un partido de Atléitco San Luis | IMAGO 7

De igual forma, destacó que por años, la casa de Atlético San Luis vivió momentos inolvidables que forjaron la identidad del club. "Reconocemos y valoramos profundamente ese legado que vive en cada tribuna, en cada gol, en cada historia que ha nacido bajo sus luces".

"Hoy, ese legado se proyecta hacia adelante con un nuevo nombre que refleja no solo una transformación de imagen, sino también una declaración de futuro", añade el comunicado, en el cual se detalla que el cambio del nombre es el inicio de una transición que se desarrollará entre agosto y diciembre.

Afición de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras | IMAGO 7

Dicha transición "incluirá diversas acciones de comunicación, identidad visual, activaciones sociales y encuentros con nuestra afición para construir juntos esta nueva historia". Hasta el momento no se ha detallado si habrá más acciones en el inmueble a partir de esta alianza comercial de Atlético San Luis.

¿Cuándo juega de nuevo Atlético San Luis en casa?

El equipo de Guillermo Abascal comenzó el torneo Clausura 2026 con una derrota 1-2 en casa ante Tigres, que se impuso con un doblete de Marcelo Flores. Los potosinos visitarán este miércoles a América para la Jornada 2 y en la tercera fecha visitará a Xolos de Tijuana, por lo que será hasta el 1° de febrero en la Jornada 4 ante Chivas que regresen a casa.

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.