Mateo Klimowicz se despide del Atlético de San Luis para jugar en Sudamérica

El Atlético de San Luis hizo oficial la salida del mediocampista argentino-alemán Mateo Klimowicz, quien concluye su etapa en la institución luego de tres años defendiendo la camiseta rojiblanca. La noticia marca el cierre de un ciclo para un futbolista que logró consolidarse como una pieza constante dentro del plantel potosino.

Klimowicz llegó al club de cara al torneo Clausura 2023 y, desde su arribo, se ganó la confianza de los distintos cuerpos técnicos que pasaron por la institución. Su regularidad y compromiso le permitieron mantenerse como una opción frecuente dentro de las convocatorias y alineaciones, aportando equilibrio y dinamismo al equipo.

Kilmowicz deja a la Liga MX | MEXSPORT

Durante su paso por Atlético de San Luis, el mediocampista acumuló más de 80 partidos oficiales, cifra que refleja su continuidad y relevancia dentro del proyecto deportivo. Además, registró ocho anotaciones, contribuyendo tanto en labores ofensivas como en la generación de juego desde el mediocampo.

Uno de los aspectos más valorados de Klimowicz fue su capacidad para adaptarse a diferentes roles dentro del terreno de juego. Ya fuera como volante mixto o con mayor libertad en zonas ofensivas, el futbolista mostró versatilidad y disposición para ajustarse a las necesidades del equipo en cada torneo.

Kilmowicz deja a la Liga MX | MEXSPORT

Más allá de los números, su estancia en San Luis estuvo marcada por la disciplina y el profesionalismo, cualidades que le permitieron mantener un rendimiento estable a lo largo de su etapa en el club. Estas características lo convirtieron en un elemento confiable dentro del vestidor y en el día a día de la institución.

A través de un mensaje oficial, el Atlético de San Luis reconoció públicamente la entrega y el compromiso de Klimowicz durante su paso por el equipo. Asimismo, la directiva le deseó éxito en los próximos retos de su carrera, tanto en el ámbito profesional como en el personal, cerrando su salida de manera cordial.

Kilmowicz deja a la Liga MX | MEXSPORT

La despedida del mediocampista se da en un contexto de reestructuración para el conjunto potosino, que continúa evaluando su plantilla con miras al Clausura 2026. La directiva trabaja en ajustes puntuales para mantener la competitividad del equipo en la Liga MX.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.