¡Un buen augurio! Para Nahuel Guzmán, perder la Final ante Toluca preparó Tigres para ser campeón

Una Final perdida es un golpe del cual no es fácil recuperarse. Sin embargo, para Nahuel Guzmán, la derrota contra Toluca en el pasado Apertura 2025 los preparó para seguir peleando campeonatos en los próximos torneos.

En charla con los medios de comunicación, el arquero de Tigres consideró que el descalabro en el Estadio Nemesio Diez en el torneo pasado es un buen augurio, ya que refleja el crecimiento del club. "Creo que es un equipo que va a tener más chances de éstas. Y creo que en el corto plazo".

"Creo que es un torneo que nos preparó y y nos dejó aptos para para ser campeones. Lo veo veo que estamos hoy aptos para para volver a pelear por el título y ser campeones", añadió el Patón.

Nahuel Guzmán tras perder la Final contra Toluca | IMAGO 7

Nahuel lo comparó con la Final perdida ante América

Guzmán llegó al equipo de la UANL apenas en 2014 y ese mismo torneo disputó su primera Final de la Liga MX. Fue la primera serie por el título para los felinos tres años después del título del Apertura 2011 y aunque ganaron el partido de ida 1-0 en casa, perdieron 3-0 la vuelta en el Estadio Azteca contra América.

En ese sentido, para Guzmán lo ocurrido ahora con Toluca en el Apertura 2025 fue similar, pues luego de la derrota ante las Águilas, en los siguientes tres años Tigres disputó cuatro de seis Finales y ganó tres. "Fue una final que me hizo acordar mucho a mi primer Final acá contra América, de visitante".

"Se veía que se estaba construyendo algo. En aquel momento dijimos, vamos a volver, vamos a tener más chances de estas. Y es la sensación que me dejó este partido, esta Final", añadió el portero argentino.

Ángel Correa en lamento en la Final contra Toluca | IMAGO 7

¿Qué viene para Tigres, según Nahuel Guzmán?

El último título de los felinos se dio en el Clausura 2023, cuando remontaron contra Chivas para imponerse 3-2 en tiempo extra. Tras ello, volvieron a la Final en el Apertura 2023, pero la perdieron nuevamente contra América.

En los dos siguientes torneos, Tigres quedó fuera en Cuartos de Final y en el Clausura 2025 lo eliminaron en Semifinales, por lo que -para Nahuel- fue importante regresar a una Final a pesar de perderla. "Pero una vez revisado todo me parece que está bueno ser conscientes de que se logró algo que no se venía dando hace cuatro torneos, dos años".

"Hay que ser conscientes que es un proceso de aprendizaje para todos, nuevo desde lo futbolístico, que, como decía al comienzo, el equipo creció, porque claramente creció en cuanto a lo futbolístico, más allá de que después a alguno le guste más, a alguno le guste menos, a veces las cosas salgan mejor y a veces haya más cosas por corregir", finalizó.