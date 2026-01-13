Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar es utilizado para anular un penal favorable para Chivas

El Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar (SAOT) fue protagonista en el duelo entre Chivas y Bravos de Ciudad Juárez, luego de que se utilizara por primera vez en la Liga MX para anular un penalti, marcando un precedente en el futbol mexicano.

El encuentro, disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, dejó una acción histórica que evidenció el impacto inmediato de la nueva tecnología arbitral implementada en la presente campaña.

Efraín Álvarez en medio de los reclamos al árbitro | Imago7

Llegó la tecnología

La jugada se produjo en la primera mitad del encuentro, cuando el árbitro central sancionó un penal a favor del conjunto rojiblanco tras una supuesta falta cometida sobre Armando González dentro del área.

Sin embargo, antes de que se ejecutara la pena máxima, la acción fue revisada mediante el SAOT, el cual detectó que el atacante de Chivas se encontraba en posición adelantada en el inicio de la jugada, lo que llevó a la anulación del penal.

Tras la revisión, el cuerpo arbitral corrigió su decisión inicial, invalidando la infracción y reanudando el juego con tiro libre indirecto para el conjunto fronterizo. La determinación generó diversas reacciones tanto en el terreno de juego como en redes sociales, donde aficionados y analistas debatieron sobre la precisión y el impacto del nuevo sistema.

La falta fue en contra de la 'Hormiga' | Imago7

¿El SAOT ayuda o perjudica?

Este hecho representa un momento clave en la historia del arbitraje en la Liga MX, ya que el SAOT fue introducido con el objetivo de reducir errores humanos, agilizar las decisiones y brindar mayor justicia deportiva. Aunque su uso había sido anunciado desde el inicio del torneo, esta fue la primera ocasión en la que influyó directamente en una jugada de pena máxima, subrayando su relevancia en el desarrollo de los partidos.

Con esta implementación, la Liga MX se suma a otras competiciones internacionales que ya utilizan tecnología avanzada para la toma de decisiones arbitrales, apostando por un futbol más transparente y preciso, aunque no exento de polémica y debate entre los protagonistas del juego y la afición.