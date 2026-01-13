Torrent estalla por rumores del fichaje de Griezmann: "No sé cómo inventan tanto"

Rayados de Monterrey consiguió sus primeros puntos del torneo Clausura 2026 de la Liga MX luego de imponerse ante a los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria. Sin embargo, el resultado ha pasado a segundo plano debido a los recientes rumores que acercan al francés Antoine Griezmann al cuadro regio.

Como era de esperarse, el técnico Domenec Torrent, fue cuestionado sobre este reciente reporte. El estratega no sólo rechazó los rumores, sino que también mostró una evidente molestia luego de escuchar que el actual futbolista del Atlético de Madrid está ligado a su equipo.

Fue ligado al cuadro regio | MEXSPORT

Torrent responde a los rumores sobre Antoine Griezmann

Ante los cuestionamientos, Domenec Torrent negó de manera categórica cualquier posibilidad de fichaje y señaló que los rumores carecen de sustento. “No, no, no. Esto no es verdad… yo no sé cómo inventan tanto, es una cosa de… es una locura, primero como saben tenemos un cupo lleno, no podemos fichar a un extranjero, primero. Segundo, estamos diciendo cosas prácticamente imposibles, yo a veces… yo, porque se los dije, por salud mental no leo nada, no tengo redes sociales, tengo pero no las miro porque son barbaridades”.

El técnico de Rayados también aprovechó el espacio para referirse a otros rumores que han circulado en torno al vestidor del equipo y a su relación con algunos jugadores. “El año pasado se ve que me pelee con Lucas Ocampos, ni vergüenza tienen para rectificar, Lucas se reía conmigo… o que el vestidor está roto y ahora que queremos fichar. Además, no me interesa, me interesa el partido de hoy”, resaltó en tono molesto en plena conferencia de prensa.

Descartó los rumores | IMAGO7

Torrent destaca el triunfo de Rayados

Más allá de la polémica, Domenec Torrent también destacó aspectos deportivos que consideró relevantes tras el encuentro. El entrenador subrayó la presencia mayoritaria de futbolistas mexicanos en su once inicial, un reflejo de la profundidad y equilibrio del plantel albiazul.

“Quiero destacar que hemos cambiado a seis futbolistas, han iniciado ocho mexicanos. Creo mucho en el jugador de la casa que siente y se identifica con el club, lo han hecho muy bien todos. Esto quiere decir que Rayados tiene un plantel muy compensado, que podemos hacer cambios, sobre todo ahora que tenemos en siete días tres juegos y feliz por la victoria”, ”, señaló el técnico español.

Con este resultado, Monterrey inicia su camino en el Clausura 2026 con una victoria que le permite enfocarse en lo deportivo, mientras su entrenador busca cerrar el paso a versiones externas y mantener la atención en el rendimiento del equipo dentro de la cancha.