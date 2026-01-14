Julián Araujo titular en victoria del Celtic sobre Falkirk

El Celtic de Glasgow se llevó la victoria por 0-1 en su visita al Falkirk en un encuentro que se mantuvo cerrado hasta el silbatazo final. El defensor mexicano Julián Araujo formó parte de la alineación inicial y permaneció en el terreno de juego durante los 90 minutos, participando en las labores de contención que permitieron a su equipo mantener la portería en cero.

Celtic gana 1-0 | Grosby Group

El inicio del compromiso mostró un equilibrio entre ambos conjuntos, con un Falkirk que intentó establecer condiciones mediante la posesión del esférico. Aunque el equipo local generó algunas aproximaciones en los primeros minutos, la estructura defensiva del Celtic impidió que estas jugadas se transformaran en peligro real. El equipo visitante optó por un planteamiento paciente, priorizando el orden en su propio campo mientras buscaba espacios para progresar en la ofensiva.

Conforme avanzó el cronómetro, el Falkirk incrementó su presencia en campo rival utilizando disparos de media distancia y centros desde las bandas. No obstante, la zaga del Celtic, con una presencia constante de Araujo en la cobertura de su sector, logró neutralizar los intentos locales. El lateral mexicano registró intervenciones directas para frenar los avances por los costados y despejar balones en el área.

Araujo jugó los 90 minutos | Grosby Group

La apertura del marcador ocurrió cerca de la conclusión de la primera mitad. En una jugada de tiro de esquina ejecutada por Arne Engels, el jugador Benjamin Nygren se posicionó en el área para conectar un remate de cabeza que puso el 0-1. Esta anotación modificó la configuración del partido justo antes del descanso, obligando al equipo local a buscar alternativas para la segunda parte.

Durante el segundo tiempo, el Falkirk adelantó sus líneas de presión con el objetivo de igualar el resultado. Ante esta postura, el Celtic se concentró en mantener la organización defensiva y gestionar los tiempos del partido. Julián Araujo continuó con su labor en la banda derecha, realizando cortes de balón y anticipaciones que limitaron las opciones de ataque del Falkirk por ese sector.

En el tramo final, el encuentro se volvió más friccionado y el árbitro intervino ante la acumulación de faltas. A pesar de los cambios realizados por ambas escuadras para modificar la dinámica ofensiva, el marcador no registró más movimientos. El Celtic conservó la ventaja hasta el tiempo de compensación, asegurando los tres puntos en disputa y consolidando la actuación de su línea defensiva en este compromiso.