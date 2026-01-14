¿Por qué Belinda deja México? La razón por la que se muda a España

Belinda compartió con sus seguidores que dejará México por un tiempo para comenzar las grabaciones de una serie en España, marcando el inicio de una etapa importante en su carrera artística. A través de una publicación en Instagram, la intérprete se despidió con un mensaje que mezcla emoción y nostalgia, dejando claro que este cambio es temporal pero significativo para su trayectoria profesional.

La cantante y actriz comenzará grabaciones de un proyecto internacional que marcará una nueva etapa en su carrera. / @belindapop

¿Qué proyecto llevará a Belinda a España?

La artista viajará a España para grabar la serie Carlota, en la que interpretará a Carlota de Habsburgo, personaje histórico conocido por ser la única emperatriz consorte de México.

Este proyecto es una producción de Sony Pictures Television que también tendrá locaciones en otros países como Colombia y partes de México.

Belinda protagonizará una serie histórica que la llevará a grabar en España y otros países. / @belindapop

Belinda estará acompañada de actores internacionales, como el español Jaime Lorente, quien dará vida a Maximiliano de Habsburgo. Aunque aún no se ha fijado una fecha oficial de estreno, se espera que la serie esté disponible en plataformas de streaming durante 2026.

¿Qué significa esta mudanza para Belinda?

Este cambio representa una nueva etapa profesional para Belinda, quien combinará su carrera musical con retos en la actuación.

Aunque ahora se enfocará en este proyecto internacional, ella ha demostrado en los últimos años una agenda llena de trabajo entre música y actuación, incluyendo álbumes y series anteriores que la han colocado en una posición importante dentro del entretenimiento. Belinda aclaró que su paso por España será temporal y que regresará a México tras cumplir con las grabaciones de este proyecto.

La intérprete dejará el país solo por un tiempo mientras participa en una producción en Europa. / @belindapop

Su mensaje de despedida

En su mensaje, la cantante expresó que extrañará México, pero que está lista para asumir este nuevo reto en su carrera con entusiasmo.