¿De cuánto es la multa por estacionarte frente a bancos, escuelas y hospitales en CDMX?

¿Estacionaste tu auto frente a un banco, una escuela o un hospital? En la Ciudad de México, esta práctica no solo es una falta al Reglamento de Tránsito, sino que, con la actualización de las sanciones en 2026, puede resultar en una multa de hasta $2,346 pesos y la pérdida de puntos en tu licencia de conducir, advirtió la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

iStock

La sanción responde a lo que marca el Reglamento de Tránsito de la CDMX, que prohíbe expresamente estacionarse frente a establecimientos bancarios, entradas y salidas de vehículos de emergencia, hidratantes de bomberos, rampas peatonales y accesos a centros escolares o de salud, entre otros puntos críticos para la movilidad y seguridad urbana.

¿Cuánto pagarás realmente por esta infracción?

La multa varía dependiendo de la gravedad y la zona donde se cometa la falta, y se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para este año.

15 veces la UMA: alrededor de $1,759 pesos

17 veces la UMA: cerca de $1,994 pesos

20 veces la UMA: hasta $2,346 pesos

Además de la sanción económica, esta falta también conlleva la pérdida de tres puntos en tu licencia para conducir, lo que puede influir negativamente si estás acumulando infracciones o necesitas mantener tu historial en buen estado.

iStock

¿Dónde está prohibido estacionarse según SEMOVI?

De acuerdo con el reglamento, no debes dejar tu auto en zonas que puedan interferir con servicios esenciales o la seguridad vial, como:

Accesos a bancos

Entradas/salidas de escuelas y hospitales

Sitios destinados para vehículos de emergencia

Hidrantes y rampas peatonales

Salidas de estacionamientos públicos o gasolineras

Accesos peatonales o vehiculares en zonas de alta afluencia

Estas disposiciones buscan garantizar accesibilidad para ambulancias, bomberos y peatones, y evitar conflictos de tránsito que puedan poner en riesgo la seguridad de todos.

iStock

Consejos para evitar multas costosas

Para evitar sanciones, toma en cuenta estas recomendaciones:

Revisa la señalización vial antes de estacionarte.

Evita detenerte en zonas próximas a hospitales, bancos o escuelas, incluso si solo piensas “bajar a alguien rápido”.

Usa estacionamientos públicos autorizados o aplicaciones de parqueo.

Consulta el Reglamento de Tránsito de la CDMX para conocer todas las restricciones.

iStock