AEK Atenas de Orbelín Pineda quedan fuera de la Copa de Grecia ante OFI Creta

AEK Atenas quedó eliminado de la Copa de Grecia tras perder 0-1 frente a OFI Creta en el encuentro correspondiente a los Cuartos de Final, disputado en su estadio. El duelo se desarrolló con intensidad y paridad, y se resolvió por un tanto del colombiano Eddy Salcedo que definió la serie a favor del conjunto visitante.

El mediocampista mexicano Orbelín Pineda fue titular y permaneció 82 minutos en el terreno de juego, participando en la generación desde el centro del campo. Durante su actuación fue amonestado, en un partido en el que AEK buscó alternativas para modificar el marcador sin conseguirlo.

Dominio sin reflejo en el marcador

Desde el inicio, AEK asumió el control del balón y trató de instalarse en campo rival, aunque sin precisión en el último toque. OFI Creta optó por un planteamiento ordenado, con líneas compactas y salidas rápidas, una de las cuales estuvo cerca de traducirse en gol a los tres minutos con un remate de Thiago Nuss que se estrelló en el poste.

El equipo local generó aproximaciones a lo largo del primer tiempo. Al minuto 12, Jovic conectó de cabeza tras un centro de Penrice, pero el balón se fue por encima del travesaño. Más adelante, un disparo de Marin desde fuera del área volvió a encontrar el poste al 43’, evidenciando las dificultades de AEK para concretar sus opciones.

OFI Creta también encontró espacios para inquietar. Al 38’, Salcedo recibió un pase de Nuss y sacó un disparo que obligó a Brignoli a intervenir para desviar el balón. Con ambas escuadras alternando llegadas, el primer tiempo concluyó sin goles.

El contragolpe que definió la serie

En la segunda mitad, el desarrollo se mantuvo equilibrado hasta que OFI Creta aprovechó una transición ofensiva al minuto 80. Con ventaja numérica en ataque, el balón llegó a Salcedo, quien definió con un disparo que superó al guardameta y estableció el 0-1.

Tras el gol, AEK incrementó la presión y sostuvo la posesión en busca del empate, aunque sus remates carecieron de dirección o fueron controlados por el arquero visitante. El reloj avanzó entre intentos locales y ajustes tácticos, incluido el cambio de Kostoulas por Poungouras al 88’ por una molestia física.

El cierre estuvo marcado por acciones disciplinarias. En el tiempo añadido, Thiago vio la segunda amarilla y fue expulsado al 90+9’, mientras que Filipe Relvas recibió amonestación. Minutos antes, Vasilis Lambropoulos también fue expulsado, dejando a OFI Creta con nueve jugadores. A pesar de la superioridad numérica en los instantes finales, AEK no logró alterar el marcador y OFI Creta selló su pase a las semifinales.