AZ Alkmaar de Mateo Chávez golea y elimina al Ajax de la Copa de

El AFAS Stadion fue testigo de un resultado histórico en los octavos de final de la Copa KNVB, donde el AZ Alkmaar eliminó al Ajax con una contundente victoria de 6-0. Este marcador representa uno de los capítulos más complejos para el club de Ámsterdam en los últimos años, extendiendo a cuatro temporadas su sequía de títulos locales y profundizando la crisis deportiva que atraviesa la institución.

Mateo Chávez es titular con AZ Alkmaar | Grosby Group

El lateral mexicano Mateo Chávez formó parte del once inicial dispuesto por el cuerpo técnico visitante, ocupando el sector izquierdo de la defensa. Chávez se mantuvo en el terreno de juego durante 72 minutos, tiempo en el cual intentó contener las constantes progresiones del equipo local antes de ser sustituido en el último tramo del encuentro, cuando el destino del partido ya estaba definido.

Desde el inicio, el planteamiento del Ajax se vio vulnerado por la efectividad del AZ. Apenas en el primer minuto de juego, una desatención en los costados permitió que Troy Parrott abriera el marcador tras una jugada colectiva. Este impacto temprano generó fricciones internas en el equipo de Ámsterdam, evidenciadas en los reclamos de Davy Klaassen hacia Mika Godts durante la reorganización del bloque defensivo.

La superioridad del AZ se consolidó antes de finalizar el primer tiempo. Parrott consiguió su segunda anotación de la noche tras aprovechar un fallo en la ubicación de la zaga, mientras que Peer Koopmeiners aumentó la distancia a tres goles con un remate de media distancia. El equipo visitante no logró establecer circuitos de juego que pusieran en riesgo la portería rival, viéndose superado en la recuperación del balón y en la transición defensiva.

Ajax pierde 6-0 | Grosby Group

En el inicio de la segunda mitad, Kees Smit marcó el cuarto tanto para el conjunto de Alkmaar. La situación para el Ajax se agravó tras la expulsión de Owen Wijndal, quien recibió la tarjeta roja por una entrada a destiempo, dejando a su equipo en inferioridad numérica. Con un hombre más, el AZ aprovechó los espacios restantes para cerrar la cuenta con dos goles adicionales, estableciendo el 6-0 definitivo.

Con este resultado, el Ajax queda fuera de la competición copera, sumándose a su posición secundaria en la liga y su situación comprometida en torneos europeos. Por su parte, el AZ Alkmaar asegura su lugar en los cuartos de final de la competición, ratificando su eficacia ofensiva ante uno de los rivales históricos de los Países Bajos.