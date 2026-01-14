La verdadera razón del mal estado del césped del Estadio Cuauhtémoc

La casa del Club Puebla, y sede provisional de Cruz Azul para este torneo, se encuentra bajo el ojo del huracán. Lo que debía ser una modernización de élite de cara a la Copa del Mundo 2026 se ha transformado en un dolor de cabeza para directivos y un riesgo latente para la integridad física de los futbolistas.

Estadio Cuauhtémoc, casa del Puebla y Cruz Azul | IMAGO7

Con el objetivo de atraer a alguna de las selecciones nacionales que participarán en el Mundial 2026 para que elijan a Puebla como su centro de concentración y entrenamiento, el gobierno de Puebla emprendió una ambiciosa remodelación del Estadio Cuauhtémoc en diciembre pasado.

El cambio principal consistió en la sustitución total del césped natural por un sistema híbrido, cumpliendo así con los estrictos lineamientos de la FIFA. Sin embargo, en apenas dos jornadas del Clausura 2026, los resultados han sido alarmantes: grandes pedazos de pasto se desprenden con facilidad ante cualquier barrida o cambio de dirección, dejando el terreno de juego en condiciones deplorables.

Se cambió el césped del Cuauhtémoc | IMAGO7

El responsable de la cancha del Cuauhtémoc

El señalado detrás de este desperfecto es Raúl Barrios, asesor técnico internacional especializado en mantenimiento de superficies deportivas, quien se autodenomina en redes sociales como "El Señor de las Canchas".

Semanas atrás, Barrios presumía con orgullo la instalación del nuevo gramado, asegurando que el proceso había sido un éxito rotundo. En sus publicaciones, destacaba el supuesto "gran agarre" de la tecnología implementada, llegando a afirmar que el césped era prácticamente "imposible de levantar". Las imágenes de los partidos recientes, que muestran socavones y alfombras de pasto sueltas, han desmentido categóricamente sus declaraciones.

El sistema híbrido suele presentar fallas cuando el tiempo de reposo y enraizamiento no es el adecuado, o cuando la mezcla entre las fibras sintéticas y la hierba natural no logra la cohesión necesaria. En el caso del Cuauhtémoc, la instalación realizada en diciembre parece no haber soportado la carga de partidos consecutivos de dos equipos profesionales.

Hasta el momento, ni la administración del estadio ni el equipo de mantenimiento han emitido un comunicado oficial sobre los plazos para corregir el estado de la cancha.