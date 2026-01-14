Gobierno de Puebla busca mejorar el césped del Estadio Cuauhtémoc

El Gobierno del Estado de Puebla informó que se encuentra trabajando en la mejora del césped del Estadio Cuauhtémoc, como parte del convenio firmado con el equipo de futbol Puebla. Esto debido a las imágenes virales del terreno de juego durante el reciente partido del equipo poblando en la Liga MX.

El gobierno del estado solicitó a la empresa proveedora la reparación inmediata de las afectaciones detectadas durante el partido disputado entre la Franja y Mazatlán este martes, especialmente con el partido de Cruz Azul disputándose un día más tarde.

Quieren la mejora del terreno de juego | IMAGO7

La solicitud se realizó luego de que, durante el segundo tiempo del encuentro, se registrara una situación que evidenció problemas en la superficie del campo. El incidente ocurrió cuando Jair Díaz intentó robar el balón a Esteban Lozano cerca de la banda. En ese momento, el pasto se levantó en un tramo considerable del terreno, lo que provocó la caída del defensor del equipo sinaloense.

La acción generó atención inmediata, ya que el jugador se llevó la mano a la pierna, lo que encendió las alarmas ante una posible lesión. Sin embargo, se confirmó que el futbolista mexicano pudo continuar en el partido sin presentar mayores complicaciones.

Tras lo sucedido, los jardineros del Estadio Cuauhtémoc realizaron trabajos para tratar de corregir el área afectada, tanto durante el medio tiempo como al finalizar el compromiso. Estas labores se llevaron a cabo considerando que en menos de 24 horas el estadio albergaría el debut como local de Cruz Azul frente a Atlas, lo que ha generado dudas entre la afición cementera debido a las condiciones observadas en el césped.

La directiva del club local explicó que el césped instalado recientemente cuenta con una base de arena sílica, un sistema especializado que requiere un periodo de enraizamiento estimado de entre ocho y diez semanas para alcanzar su consolidación óptima. De acuerdo con la información proporcionada, este proceso puede fortalecerse mediante programas de fertilización controlada y una adecuada exposición a la luz solar, elementos que resultan clave para mejorar la resistencia y estabilidad del pasto en el terreno de juego.

Mostró mucha arena en el pasto | IMAGO7

Las autoridades también destacaron que la colocación del césped del Estadio Cuauhtémoc fue supervisada por la FIFA. Esta supervisión tuvo como objetivo verificar que el campo cumpliera con los estándares técnicos y de calidad necesarios para albergar entrenamientos de selecciones nacionales que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento en el que México será uno de los países sede.

En este sentido, el Gobierno del Estado de Puebla reiteró su compromiso de mantener el campo del Estadio Cuauhtémoc en condiciones óptimas de juego. Las autoridades señalaron que se busca garantizar un terreno seguro y de alto nivel para el desarrollo de encuentros profesionales y eventos deportivos de carácter nacional e internacional, con el fin de fortalecer el posicionamiento de Puebla como un referente en materia deportiva.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.