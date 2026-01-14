América estrena su tercer uniforme como local ante Atlético de San Luis

América utilizó su tercer uniforme como local en el partido ante Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026. Las Águilas saltaron a la cancha con esta indumentaria alternativa presentada recientemente por Adidas, la cual no habían estrenado en casa.

A pesar de ser locales, los dirigidos por André Jardine no salieron con su clásico uniforme amarillo. Tras haber revelado dicho jersey el año pasado, las Águilas lo estrenaron esta noche en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Salieron con nuevo Jersey | IMAGO7

Así es el nuevo uniforme

El nuevo jersey destaca por un diseño sobrio y simbólico: su base gris mientras que los detalles en verde evocan el césped que ha sido testigo de innumerables hazañas.

Las líneas y acentos en tonos verdosos representan la energía incansable de la afición azulcrema, esa que nunca deja de soñar ni de alentar.

De acuerdo con la marca patrocinadora del equipo, esta nueva piel está inspirada en el lugar donde todo comenzó, el recinto que ha visto volar a las Águilas y donde cada grito, cada suspiro y cada victoria resuenan como testimonio de su grandeza. “Porque la inmensidad de su casa solo puede compararse con la fuerza de esta nueva equipación”, señala Adidas.

Tuvieron un nuevo color | IMAGO7

Este tercer jersey forma parte de la nueva etapa del club con la marca alemana y destaca por su diseño distinto, pensado tanto para el uso competitivo como para ofrecer una opción diferente a la afición. Con el partido ante el Atlético de San Luis, el América confirmó que este uniforme no será únicamente una pieza comercial, sino una indumentaria que también tendrá presencia dentro del calendario oficial del equipo, incluso en encuentros disputados como local.