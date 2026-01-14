América sufre importante baja en pleno torneo; afición lamenta su salida del club

A tan solo unas horas de que el Club América realice su debut como local en el torneo Clausura 2026, la institución azulcrema ha sufrido una baja sensible fuera de la cancha. Nina Cervantes, quien se consolidó como la voz oficial del club en sus partidos en casa, anunció de manera oficial su salida del equipo.

Club América pierde a su voz oficial | IMAGO7

A través de sus redes sociales, la reconocida conductora de radio y televisión compartió un emotivo mensaje dirigido a la afición y a la directiva, confirmando que no estará presente en los micrófonos para este nuevo certamen.

Un cierre de etapa por nuevos proyectos

A diferencia de lo que suele ocurrir en cambios repentinos dentro del fútbol mexicano, todo indica que la salida de Cervantes no se debió a una decisión institucional, sino a una renuncia motivada por crecimiento personal y profesional. En su comunicado, Nina explicó que su enfoque estará ahora en nuevos retos laborales.

Nina Cervantes, ex voz oficial del América | IG: ninacervantesvo

"Hoy dejo de trabajar en el Club América y cierro una etapa muy importante en mi vida profesional. Agradezco profundamente a @clubamerica y @americafemenil por los años, los aprendizajes, la enorme confianza que depositaron en mí y los momentos que llevaré conmigo por siempre", expresó la comunicadora.

Cervantes enfatizó que el cambio responde a la necesidad de atender proyectos que demandan su total energía

"Los ciclos se cumplen y a veces es necesario escuchar hacia dónde te llama la vida. Hoy, nuevos proyectos requieren toda mi energía y enfoque".

El cariño de la afición azulcrema

La noticia ha generado un eco inmediato entre los seguidores del conjunto de Coapa. Durante su tiempo en el cargo, Nina Cervantes logró conectar con la tribuna tanto en la Liga MX como en la Liga MX Femenil, convirtiéndose en una figura familiar y respetada en cada jornada de local.

En plataformas digitales, cientos de aficionados han lamentado su partida, destacando su profesionalismo y la identidad que le brindó al sonido local del estadio. Los mensajes de éxito para sus futuros emprendimientos no se han hecho esperar, reconociendo su labor como una pieza clave en la experiencia del aficionado en el nido.

Por el momento, el Club América no ha anunciado quién asumirá la responsabilidad de ser la nueva voz oficial para el encuentro de esta noche y el resto del Clausura 2026.