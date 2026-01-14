Cruz Azul debuta en el Estadio Cuauhtémoc con triunfo ante Atlas

La Máquina poblana de Cruz Azul hizo lo propio en el Estadio Cuauhtémoc y consiguió su primera victoria del torneo al imponerse 2-0 al Atlas, con goles de Gabriel “Toro” Fernández y José Paradela, en una noche que marcó el arranque ganador del equipo de Nicolás Larcamón en su nueva casa.

El encuentro no pudo empezar mejor para los celestes. Apenas al minuto 8, Gabriel Fernández abrió el marcador al definir con clase dentro del área, cruzando su disparo para vencer al arquero rojinegro y estrenarse como goleador en el torneo. El “Toro” celebró así su primer tanto del certamen y encendió a la afición celeste en Puebla.

Tres minutos después, al 11’, Agustín Palavecino vio su primera tarjeta amarilla como jugador de Cruz Azul, en un partido que desde los primeros minutos se jugó con intensidad en el mediocampo.

Marcó su primer gol del torneo | IMAGO7

La superioridad celeste se volvió a reflejar en el marcador al 28’. José Paradela cobró de manera magistral un tiro libre directo para firmar el 2-0, su segundo gol de esta forma en la Liga MX y el primero con la camiseta de Cruz Azul.

El argentino se sacudió la malaria goleadora, ya que no marcaba desde la Jornada 10 del Apertura 2025, cuando Cruz Azul empató 2-2 ante Querétaro.

Atlas reaccionó hasta el inicio del segundo tiempo. Fue al minuto 47 cuando Gustavo Ferrareis registró el primer disparo a puerta del conjunto rojinegro, aunque sin mayor peligro para el arco celeste.

Amplió la ventaja | IMAGO7

Con el paso de los minutos, ambos equipos movieron sus piezas. Cruz Azul mantuvo el control del partido y generó más oportunidades de gol, incluso con el ingreso de Amaury Morales, el canterano celeste que también tuvo minutos en el encuentro y aportó frescura al ataque.

Sin sobresaltos, los dirigidos por Nicolás Larcamón manejaron la ventaja y sellaron una victoria que les permite sumar sus primeros tres puntos del torneo, tomar confianza y comenzar a construir su camino en el campeonato.

Ahora, Cruz Azul volverá a presentarse en el Estadio Cuauhtémoc este sábado, cuando reciba a Puebla en busca de mantener el paso ganador.