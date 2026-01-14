Cruz Azul debuta en el Estadio Cuauhtémoc con triunfo ante Atlas

Tras perder en su debut, la Máquina volvió a la senda del triunfo

Cruz Azul debuta en el Estadio Cuauhtémoc con triunfo ante Atlas
Vencieron a Atlas | IMAGO7
Iliany Aparicio
14 de Enero de 2026

La Máquina poblana de Cruz Azul hizo lo propio en el Estadio Cuauhtémoc y consiguió su primera victoria del torneo al imponerse 2-0 al Atlas, con goles de Gabriel “Toro” Fernández y José Paradela, en una noche que marcó el arranque ganador del equipo de Nicolás Larcamón en su nueva casa.

El encuentro no pudo empezar mejor para los celestes. Apenas al minuto 8, Gabriel Fernández abrió el marcador al definir con clase dentro del área, cruzando su disparo para vencer al arquero rojinegro y estrenarse como goleador en el torneo. El “Toro” celebró así su primer tanto del certamen y encendió a la afición celeste en Puebla.

Tres minutos después, al 11’, Agustín Palavecino vio su primera tarjeta amarilla como jugador de Cruz Azul, en un partido que desde los primeros minutos se jugó con intensidad en el mediocampo.

Marcó su primer gol del torneo
Marcó su primer gol del torneo | IMAGO7

La superioridad celeste se volvió a reflejar en el marcador al 28’. José Paradela cobró de manera magistral un tiro libre directo para firmar el 2-0, su segundo gol de esta forma en la Liga MX y el primero con la camiseta de Cruz Azul.

El argentino se sacudió la malaria goleadora, ya que no marcaba desde la Jornada 10 del Apertura 2025, cuando Cruz Azul empató 2-2 ante Querétaro.

Atlas reaccionó hasta el inicio del segundo tiempo. Fue al minuto 47 cuando Gustavo Ferrareis registró el primer disparo a puerta del conjunto rojinegro, aunque sin mayor peligro para el arco celeste.

Amplió la ventaja
Amplió la ventaja | IMAGO7

Con el paso de los minutos, ambos equipos movieron sus piezas. Cruz Azul mantuvo el control del partido y generó más oportunidades de gol, incluso con el ingreso de Amaury Morales, el canterano celeste que también tuvo minutos en el encuentro y aportó frescura al ataque.

Sin sobresaltos, los dirigidos por Nicolás Larcamón manejaron la ventaja y sellaron una victoria que les permite sumar sus primeros tres puntos del torneo, tomar confianza y comenzar a construir su camino en el campeonato.

Ahora, Cruz Azul volverá a presentarse en el Estadio Cuauhtémoc este sábado, cuando reciba a Puebla en busca de mantener el paso ganador.

Se impusieron a Atlas
Se impusieron a Atlas | IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul | 14/01/2026

Les pega el horario: Afición de Cruz Azul abandona al equipo en su debut en Puebla
Gobierno de Puebla busca mejorar el césped del Estadio Cuauhtémoc

Puebla | 14/01/2026

Gobierno de Puebla busca mejorar el césped del Estadio Cuauhtémoc
América sufre importante baja en pleno torneo; afición lamenta su salida del club

América | 14/01/2026

América sufre importante baja en pleno torneo; afición lamenta su salida del club
Te recomendamos
Palavecino y Paradela juegan por primera vez juntos como titulares en Cruz Azul
Liga MX
Cruz Azul
Atlas FC

LO ÚLTIMO