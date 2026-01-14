Bayern Munich vence a Colonia y establece nuevo récord en la Bundesliga

Bayern Munich tuvo que trabajar más de lo habitual, pero consiguió una victoria por 3-1 ante el Colonia que le permitió establecer un nuevo récord de puntos en la Bundesliga al cierre de la primera mitad de la temporada. El resultado no solo mantuvo a los bávaros en la cima del campeonato alemán, sino que los colocó como el equipo con mejor desempeño histórico tras 17 jornadas.

El encuentro, disputado el miércoles, estuvo marcado por interrupciones y un desarrollo distinto al mostrado días antes en la contundente goleada de 8-1 sobre el Wolfsburgo. Aun así, el Bayern sumó tres puntos que resultaron determinantes en términos estadísticos y competitivos.

Lograron un nuevo récord | AP

Récord histórico de puntos

Bayern encontró dificultades para romper la defensa local. La diferencia llegó hasta el minuto 71, gracias a una jugada preparada desde un córner corto que permitió a Kim Min-jae marcar de cabeza y dar la vuelta al marcador.

El resultado quedó sellado al minuto 84 con el cuarto gol en la Bundesliga de Lennart Karl, de 17 años, quien culminó de primera intención un pase del colombiano Luis Díaz para el 3-1 definitivo. El tanto confirmó una temporada destacada para el joven atacante y aseguró una victoria de valor histórico.

Con este triunfo, el Bayern alcanzó 47 puntos tras 17 de los 34 partidos del calendario, igualando el récord previo establecido por el propio club bajo la dirección de Pep Guardiola en la temporada 2013-14. Además, lo superó por diferencia de goles, con +53 frente a +35, lo que convierte a este equipo en el más efectivo en la historia de la Bundesliga a mitad de temporada.

Superaron el récord de Pep | AP

Un partido condicionado

El duelo en Colonia se detuvo durante aproximadamente diez minutos luego de que el humo provocado por bengalas lanzadas desde las gradas cubriera el campo. El árbitro detuvo el juego apenas a los cuatro minutos, mientras los jugadores se mantenían en movimiento hasta que las condiciones permitieron reanudar el partido.

A los 41 minutos, Linton Maina adelantó al Colonia tras robar el balón a Serge Gnabry en campo propio y concretar una acción individual que tomó por sorpresa a la defensa del Bayern. Sin embargo, la respuesta llegó poco después, cuando Gnabry empató con un disparo desde un ángulo muy cerrado que rebotó en el césped antes de superar al portero.

Aunque el rendimiento no fue tan dominante como en otras jornadas, el Bayern Múnich logró un resultado que refuerza su liderazgo y deja una nueva marca en el fútbol alemán.