Chucky Lozano 'complica' su salida de San Diego, según reportes

La novela continúa y el futuro de Hirving 'Chucky' Lozano está en el aire. En medio de los rumores que acercaron al volante mexicano a Cruz Azul para el Clausura 2026, un nuevo reporte señala que el jugador no quiere salir de la MLS.

Aunque tenía un contrato hasta diciembre de 2028 con San Diego FC, el club californiano decidió rescindir el contrato, según lo informaron el directo técnico, Mikey Varas, y el director deportivo, Tyler Heaps, el pasado fin de semana. Y aunque no dieron detalles específicos, se habla que la decisión se tomó por conflictos en el vestidor.

A partir de ese momento, comenzaron a circular rumores sobre el regreso de Lozano a la Liga MX, con Pachuca y Cruz Azul como los equipos más señalados. Sin embargo, por ahora parece que el jugador no tiene interés de dejar el futbol estadounidense.

Reportan que Chucky Lozano quiere seguir en San Diego

De acuerdo con información del periodista italiano, Fabrizio Romano, Lozano "no planea ni quiere salir" del equipo californiano, al menos no en esta ventaja de fichajes. Con ello, estaría cerrado a escuchar propuestas de otros equipos o bien, obligaría a San Diego a rescinidr su contrato.

Según la última actualización de la Asociación de jugadores de la MLS, Chucky tiene un salario base de seis millones de dólares y que puede ascender a 7.6 millones con bonos. Con contrato hasta diciembre de 2028, Lozano espera recibir todavía mínimo 18 millones de dólares en San Diego, que tendría que pagarle al jugador para concluir el contrato o bien entrar en un pleito legal.

El panorama es incierto, ya que la venta del futbolista también es una situación que luce complicada. En enero de 2025, San Diego pagó al PSV casi 14 millones de dólares, una cifra que difícilmente pagará otro equipo por un jugador de 30 años.

¿Cómo le fue a Lozano con San Diego?

Chucky llegó a San Diego como primer jugador designado en la historia de la franquicia, que debutó en la liga en 2025. En 22 de 27 partidos contribuyó con nueve goles y diez asistencias, pero en octubre -previo a la postemporada- fue dado de baja durante dos partidos por reportes de un altercado verbal en el vestidor.

Aunque se disculpó en redes sociales y fue titular en Playoffs, quedó fuera del once inicial en los últimos tres juegos de postemporada. Lozano era el quinto jugador con mayores ingresos en la MLS, con un salario base de seis millones de dólares al año.