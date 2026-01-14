Héctor Herrera regresa al Houston Dynamo, confirma el club

El Houston Dynamo sacudió el mercado norteamericano al anunciar el regreso oficial de Héctor Herrera para la temporada 2026 de la MLS. El excapitán de la Selección Mexicana firmó un vínculo laboral que lo vincula con la institución texana hasta diciembre de dicho año. El acuerdo incluye una cláusula de extensión opcional que podría alargar su estancia hasta junio de 2027.

En juego | IMAGO7

Herrera se incorporará de inmediato a la primera sesión de entrenamiento de pretemporada bajo las órdenes del estratega Ben Olsen en esta nueva etapa de su carrera tras su etapa en Toluca.

Pat Onstad, presidente de futbol del club, destacó que la influencia del mexicano resultó vital para cambiar el rumbo histórico de la franquicia. Durante su etapa anterior, el mediocampista lideró al equipo hacia la conquista de la US Open Cup en el año 2023. El directivo confía en que su liderazgo y mentalidad ganadora elevarán el nivel competitivo del plantel.

¿Cómo le fue a Héctor Herrera con Toluca?

El veterano de 35 años llega tras su paso por el Deportivo Toluca. Con los Diablos Rojos, Herrera disputó 34 encuentros oficiales, además de ser Bicampeón. Esos campeonatos terminaron con una sequía de trofeos de 15 años para el conjunto mexiquense.

En su primer periodo con Houston, el "Zorro" acumuló estadísticas sobresalientes con ocho anotaciones y 22 pases para gol en 82 partidos. Su desempeño en 2023 le valió ser considerado para el Once Ideal de la MLS tras imponer un récord institucional de asistencias. Ahora busca replicar esos éxitos para traer un nuevo trofeo a las vitrinas del club.

La trayectoria del mediocampista incluye participaciones históricas en el balompié de Europa con escuadras como el FC Porto y el Atlético de Madrid. Herrera mantiene el récord como el futbolista mexicano con más apariciones en la UEFA Champions League al sumar 55 duelos. Esa experiencia internacional resulta fundamental para el proyecto deportivo que encabeza la gerencia estadounidense.

En partido | IMAGO7

Palmarés de Héctor Herrera

A nivel de selección, el nativo de Rosarito vistió la camiseta nacional en 105 ocasiones, al participar en tres ediciones de la Copa del Mundo. Su palmarés incluye la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el título de la Copa Oro 2015.

El club espera una buena respuesta en el Shell Energy Stadium para recibir al hombre que porta el dorsal número 16. La ciudad de Houston recupera a su referente máximo para buscar la gloria en el futbol de Estados Unidos.