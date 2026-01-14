Ojitos Meza considera que la salida de Chucky Lozano de San Diego fue precipitada

El experimentado estratega Enrique Meza compartió sus reflexiones sobre la actualidad de Hirving Lozano en una charla reciente. Durante la entrevista, el técnico recordó los inicios del atacante y aquel debut soñado frente al América. Para el "Ojitos", la esencia del jugador reside en una combinación de velocidad y audacia.

Lozano con México | IMAGO7

¿Qué dijo el Ojitos Meza sobre Chucky Lozano?

“Él tiene una cualidad que es importantísima, que es la velocidad y esa actitud que a veces parece irreverente”, comentó el entrenador mexicano. Meza sostiene que ese fuego interno impulsó al futbolista a triunfar en las ligas europeas más competitivas. “A veces parece grosero, pero es algo necesario en el futbol”, añadió sobre su temperamento.

Sin embargo, el técnico advierte que el carácter del delantero requiere de una gestión inteligente por parte de sus superiores. Un enfoque más sereno podría ayudar al jugador a sortear momentos de alta tensión durante los partidos oficiales. “Tiene un carácter bien firme y a veces se pasa, pero es algo necesario”, explicó Meza.

La noticia sobre la salida de Lozano del San Diego FC causó sorpresa en el círculo cercano del veterano timonel. Meza considera que la decisión de la directiva estadounidense resulta precipitada si se analizan los números del jugador. “Me parece precipitado que lo hayan echado de San Diego”, reflexionó el estratega durante la entrevista.

El veterano entrenador descarta cualquier falta de respeto por parte del futbolista hacia la institución que representó en la MLS. “No se le puede acusar de falta de respeto. Ha tenido una buena temporada”, señaló el profesor Meza.

En acción | IMAGO7

Meza aconseja sobre el manejo de Lozano

Para los equipos que busquen los servicios del extremo en el futuro, el consejo de Meza es bastante claro. Los directores técnicos deben ofrecer confianza plena y una disciplina firme para potenciar las virtudes del mexicano. “Lo mejor es ser firme con él y darle la confianza que necesita”, concluyó el mentor del atacante.

“Lo que debe hacer un entrenador es canalizar ese carácter para que no lo perjudique”, sentenció el experimentado técnico. Su capacidad de desequilibrio sigue intacta y su deseo de victoria permanece muy firme.

Finalmente, el "Ojitos" reiteró su afecto por el joven que vio crecer y convertirse en un referente del balompié nacional. El legado del delantero escribe nuevos capítulos tras este cierre inesperado en el mercado de fichajes de Estados Unidos.