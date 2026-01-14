¿Regresa a la Liga MX? Richard Sánchez ya definió su futuro fuera de Racing

El paraguayo se marchó hace un año para jugar en el futbol argentino, donde no brilló cómo se esperaba

Richard Sánchez ya definió su futuro fuera de Racing
Richard Sánchez ya definió su futuro fuera de Racing | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
14 de Enero de 2026

Ya comenzó el Clausura 2026 de la Liga MX, pero las piezas se siguen moviendo en varios equipos. El periodo de registros cierra hasta principios de febrero, por lo que todavía se pueden dar nuevas contrataciones en las próximas semanas. 

Hirving 'Chucky' Lozano es uno de los nombres que más sonó, pero que está prácticamente descartado por todos los equipos por su alto salario. Mientras que un viejo conocido como es Richard Sánchez también fue señalado como posible refuerzo para algunos clubes. 

El paraguayo, tricampeón con América, salió de las Águilas en marzo de 2025 y llegó a Racing con el cartel de figura internacional. Sin embargo, no logró consolidarse y en este mercado de invierno el club buscó su salida. 

Richard Sánchez en el arribo a un partido de América
Richard Sánchez en el arribo a un partido de América | IMAGO 7

¿Regresa a la Liga MX? Richard Sánchez definió su futuro 

Desde el momento que se supo que Richard no continuaría con el equipo de Avellaneda, en México se manejó como un posible fichaje para equipos de Liga MX. Tigres fue señalado como el club con más interés, pero también se habló de un posible regreso a América. Sin embargo, todo quedó en especulación y Sánchez continuará su carrera en Sudamérica

De acuerdo con César Luis Merlo, Richard se marchará de regreso a Olimpia, equipo en el cual se formó en Paraguay, en condición de préstamo por un año con opción a compra. Con ello, se cierra la puerta al posible regreso del mediocampista al futbol mexicano, en el cual llegó en 2019 y ganó tres títulos de liga y un Campeón de Campeones con América. 

Richard Sánchez y André Pierre Gignac en partido de la Liga MX
Richard Sánchez y André Pierre Gignac en partido de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cómo le fue a Richard Sánchez con Racing? 

El club cerró la compra de la totalidad del pase del jugador el año pasado, en una operación cercana a los tres millones de dólares. La dirigencia presentó al futbolista como un refuerzo estelar con miras a pelear por la Copa Libertadores, pero aquel cartel de figura internacional nunca se tradujo en un aporte real dentro del terreno de juego.

Sánchez apenas disputó 13 partidos oficiales, de los cuales solo en seis ocasiones saltó como titular, con un total de 618 minutos, sin goles ni asistencias. De hecho, pasó de un valor de mercador de cuatro millones de euros a 2.75 millones, por la mala adaptación que tuvo en Argentina. 

En la Libertadores, sumó minutos en Fase de Grupos ante Colo Colo y Fortaleza, pero en instancia de eliminatorias directas, se quedó en la banca. Su escasa participación, su bajo rendimiento, su elevado salario y que ocupa un lugar de extranjero fueron motivos por los cuales la directiva decidió negociarlo, a pesar de que tiene contrato hasta 2028

Richard Sánchez en festejo de gol con América
Richard Sánchez en festejo de gol con América | IMAGO 7

América | 13/01/2026

Club América anuncia sorpresiva participación en torneo de talla internacional
¿Duda para el Mundial? Alexis Vega volverá a ser baja para Toluca

Toluca | 13/01/2026

¿Duda para el Mundial? Alexis Vega volverá a ser baja para Toluca
¡Duras bajas! Alejandro Zendejas y Erick Sánchez causan baja para el América ante San Luis

América | 14/01/2026

¡Duras bajas! Alejandro Zendejas y Erick Sánchez causan baja para el América ante San Luis
