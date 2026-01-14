¡Aguas! Víctor Guzmán 'atropelló' a Fernando Hernández en el Necaxa vs Monterrey

La doble jornada de Liga MX tuvo una cuádruple cartelera para iniciar con la actividad del día martes, donde se pudieron ver un par de postales bastante llamativas, pues ocurrieron algunas cosas que ni con el mejor guión habrían ocurrido.

Una de ellas tuvo que ver con el Estadio Cuauhtémoc en el primer partido del día, pero la segunda, parte del Necaxa vs Rayados en el Estadio Victoria, ocurrió al final del compromiso cuando el árbitro Fernando Hernández se llevó un tremendo golpe por parte de Víctor el 'Toro' Guzmán, generando risas en el inmueble de los hidrocálidos.

Rayados ganó en casa de los Rayos | Imago7

¡Cuidado con el 'Toro'!

Con el partido ya decidido en el marcador debido al 0-2 de Rayados en casa de Necaxa, los últimos minutos se consumían en el cronómetro; sin embargo, algo más estaba por suceder, pues apenas rebasando el 90+2', Fernando Hernández se interpuso en la trayectoria de Víctor Guzmán, por lo que el silbante central del juego cayó de manera inmediata, causando una inmediata reacción en el público.

El 'Curro' no dudó en levantarse, mientras que el defensor de Monterrey solo se limitó a ayudarlo, acompañado de una tímida risa por haber causado uno de los momentos más graciosos del partido y de la jornada.

Que joya como el Toro Guzmán atropella al árbitro JAJAJAJAJA



Es Liga Mx. 🚬 pic.twitter.com/LSsXSXnbLp — Martinalgui (@MartinoliCuri) January 14, 2026

Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues algunos de ellos aseguran que el mismo árbitro es el responsable de lo sucedido, mientras que hay otros usuarios que han preferido cuestionar si es que Guzmán ejerce o no fuerza al posible empujón sobre Hernández, llevándolo a la disyuntiva de pensar si lo hizo a propósito o no.

¿Qué más pasó en la Fecha 2?

Pese a no ser uno de los ya famosos Viernes Botaneros, la mayoría de las transmisiones de los partidos del martes estuvieron a cargo de TV Azteca, por lo que la gran mayoría de los aficionados a la Liga MX pudieron ver los duelos, mismos en los que hubieron situaciones atípicas como la del 'Curro' siendo atropellado por el 'Toro'.

Otro de los momentos que se pudo ver en el día fue la muestra de la deficiente cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando Jair Díaz de Mazatlán trató de robarle un balón a Esteban Lozano, causando que el césped se levantara de inmediato, evidenciando que el terreno de juego no está en óptimas condiciones ni siquiera horas del debut de Cruz Azul en el mismo campo.

El 'nuevo estadio' de Cruz Azul presentó fallas | Captura de pantalla

Como extra, Emiliano Gómez, jugador de los Camoteros del Puebla, durante el primer tiempo trató de disparar a portería, teniendo como resultado uno de los peores tiros de la jornada y de lo poco que llevamos de torneo.