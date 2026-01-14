¡Aguas! Víctor Guzmán 'atropelló' a Fernando Hernández en el Necaxa vs Monterrey

La primera doble jornada del Clausura 2026 estuvo llena de postales inéditas

El 'Curro' se llevó un golpazo del defensor rayado
El 'Curro' se llevó un golpazo del defensor rayado | Captura de YouTube
Mauricio Díaz Valdivia
14 de Enero de 2026

La doble jornada de Liga MX tuvo una cuádruple cartelera para iniciar con la actividad del día martes, donde se pudieron ver un par de postales bastante llamativas, pues ocurrieron algunas cosas que ni con el mejor guión habrían ocurrido.

Una de ellas tuvo que ver con el Estadio Cuauhtémoc en el primer partido del día, pero la segunda, parte del Necaxa vs Rayados en el Estadio Victoria, ocurrió al final del compromiso cuando el árbitro Fernando Hernández se llevó un tremendo golpe por parte de Víctor el 'Toro' Guzmán, generando risas en el inmueble de los hidrocálidos.

Rayados ganó en casa de los Rayos | Imago7

¡Cuidado con el 'Toro'!

Con el partido ya decidido en el marcador debido al 0-2 de Rayados en casa de Necaxa, los últimos minutos se consumían en el cronómetro; sin embargo, algo más estaba por suceder, pues apenas rebasando el 90+2', Fernando Hernández se interpuso en la trayectoria de Víctor Guzmán, por lo que el silbante central del juego cayó de manera inmediata, causando una inmediata reacción en el público.

El 'Curro' no dudó en levantarse, mientras que el defensor de Monterrey solo se limitó a ayudarlo, acompañado de una tímida risa por haber causado uno de los momentos más graciosos del partido y de la jornada.

Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues algunos de ellos aseguran que el mismo árbitro es el responsable de lo sucedido, mientras que hay otros usuarios que han preferido cuestionar si es que Guzmán ejerce o no fuerza al posible empujón sobre Hernández, llevándolo a la disyuntiva de pensar si lo hizo a propósito o no.

¿Qué más pasó en la Fecha 2?

Pese a no ser uno de los ya famosos Viernes Botaneros, la mayoría de las transmisiones de los partidos del martes estuvieron a cargo de TV Azteca, por lo que la gran mayoría de los aficionados a la Liga MX pudieron ver los duelos, mismos en los que hubieron situaciones atípicas como la del 'Curro' siendo atropellado por el 'Toro'.

Otro de los momentos que se pudo ver en el día fue la muestra de la deficiente cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando Jair Díaz de Mazatlán trató de robarle un balón a Esteban Lozano, causando que el césped se levantara de inmediato, evidenciando que el terreno de juego no está en óptimas condiciones ni siquiera horas del debut de Cruz Azul en el mismo campo.

El 'nuevo estadio' de Cruz Azul presentó fallas | Captura de pantalla

Como extra, Emiliano Gómez, jugador de los Camoteros del Puebla, durante el primer tiempo trató de disparar a portería, teniendo como resultado uno de los peores tiros de la jornada y de lo poco que llevamos de torneo.

TE PUEDE INTERESAR

Liga MX sanciona a Toluca: Nemesio Diez sufre veto parcial por agresión de aficionado

Toluca | 13/01/2026

Liga MX sanciona a Toluca: Nemesio Diez sufre veto parcial por agresión de aficionado
https://www.record.com.mx/futbol/liga-mx/monterrey/torrent-estalla-por-rumores-del-fichaje-de-griezmann-no-se-como-inventan

Chivas | 13/01/2026

Chivas vence a Juárez con gol de último minuto y se mantiene como líder del Clausura 2026
Pachuca vence a León por la mínima y suma su primera victoria en el Clausura 2026

Pachuca | 13/01/2026

Pachuca vence a León por la mínima y suma su primera victoria en el Clausura 2026
Te recomendamos
¡Lo que te espera, Cruz Azul! Cancha del Estadio Cuauhtémoc sufre percances en el Puebla vs Mazatlán
Futbol
Liga MX
Rayados de Monterrey
Necaxa

LO ÚLTIMO