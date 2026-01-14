God of War tendrá serie en Prime Video: este actor será su protagonista

‘Kratos’ tendrá rostro en carne y hueso. El medio Deadline reveló que el actor Ryan Hurst, conocido por sus papeles en Sons of Anarchy y The Walking Dead, fue elegido para interpretar al icónico dios de la guerra en la nueva serie live-action de God of War, producción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios.

El proyecto, que ya recibió luz verde para dos temporadas, se encuentra en preproducción en Vancouver. La historia seguirá de cerca la narrativa de los últimos dos videojuegos de la saga, con ‘Kratos’ y su hijo ‘Atreus’ como protagonistas de una odisea épica.

Ryan Hurst confirmó que le dará vida a 'Kratos' / IG: @rambodonkeykong

“God of War sigue a padre e hijo, Kratos y Atreus, en su viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A través de sus aventuras, Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus intenta enseñar a su padre a ser un mejor ser humano”, se detalla en la sinopsis oficial.

Vuelve el dios de la guerra

En el videojuego, Kratos es un guerrero espartano que, tras hacer un trato con Ares para obtener la victoria en batalla, pierde su alma. La saga ha tenido 10 juegos exitosos y ha cimentado a Kratos como uno de los personajes más emblemáticos en la cultura gamer.

God of War se convertirá en una serie de Amazon Prime / FB: @godofwar

Esta versión televisiva será producida por Ronald D. Moore, mente detrás de Outlander y For All Mankind, quien también funge como guionista y showrunner. Además, Frederick E.O. Toye, director de Shōgun y The Boys, dirigirá los primeros dos capítulos.

Ryan Hurst, de Thor a Kratos

Curiosamente, Hurst ya había interpretado a un dios nórdico en la franquicia, dando voz a Thor en God of War: Ragnarök, rol que le valió una nominación a los BAFTA. Ahora, su rostro estará al frente del proyecto más ambicioso de PlayStation Productions para la pantalla chica.

El actor es famoso por salir en Sons of Anarchy y The Walking Dead / IG: @rambodonkeykong

“La participación de Hurst en la nueva serie de televisión anuncia su regreso al universo de 'God of War', habiendo interpretado previamente a Thor en God of War Ragnarök de PlayStation”, reportó Deadline.

El actor también forma parte de la serie The Abandons en Netflix y aparecerá en The Odyssey, la épica sobre la Guerra de Troya dirigida por Christopher Nolan, que se estrena el 17 de julio.

Todavía no hay fecha para la salida de la serie / FB: @godofwar