Marruecos vence a Nigeria y avanza a final de la Copa Africana de Naciones

La Copa Africana de Naciones definió a su primer finalista tras un duelo cerrado entre Marruecos y Nigeria, resuelto en la tanda de penales. El encuentro se disputó en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat ante 65,458 espectadores, con mayoría de aficionados locales, y concluyó sin anotaciones después del tiempo regular y la prórroga.

El desarrollo del partido mantuvo un ritmo controlado, con ambos conjuntos priorizando el orden defensivo y la administración del balón. Las oportunidades claras fueron limitadas a lo largo de los 120 minutos, lo que llevó a que la definición se trasladara a la instancia decisiva desde el punto penal.

Selección de Marruecos I AP

La definición desde el punto penal

En la serie de penales, Yassine “Bono” Bounou se convirtió en una pieza determinante al detener dos ejecuciones del conjunto nigeriano. Por parte de Nigeria, el guardameta Stanley Nwabali también logró una atajada, aunque el marcador final favoreció al equipo anfitrión por 4-2.

Tanda de penales Marruecos vs Nigeria I AP

El-Nesyri fue el encargado de ejecutar el disparo definitivo, con el que Marruecos aseguró su clasificación a la final del torneo. La secuencia de cobros reflejó la precisión de los tiradores marroquíes en los momentos clave de la tanda.

Durante la prórroga, ambos equipos realizaron ajustes en busca de romper el empate, aunque sin modificaciones en el marcador. Brahim Díaz fue sustituido en el minuto 107, tras un desgaste acumulado a lo largo del encuentro, en un tramo donde las decisiones técnicas buscaron sostener el equilibrio.

Semifinales Copa Africana de Naciones I AP

El escenario de la gran final

Con este resultado, Marruecos enfrentará a Senegal en la final del certamen, programada para el domingo en el mismo recinto de Rabat. El combinado senegalés obtuvo su lugar tras vencer 1-0 a Egipto en la otra semifinal, disputada previamente en Tánger.

El duelo por el título reunirá al país anfitrión con el campeón de la edición 2021, en un cierre que definirá al nuevo monarca continental. Marruecos disputará la final con el objetivo de sumar un nuevo campeonato, mientras que Senegal buscará refrendar su condición vigente en el torneo.

AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.