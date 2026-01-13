Pachuca vence a León por la mínima y suma su primera victoria en el Clausura 2026

La primera victoria del torneo. Tras haber perdido ante Chivas en el arranque del Clausura 2026, los Tuzos de Esteban Solari, necesitaban el triunfo para enderezar el camino. Ante esto, el equipo se impuso a 'hermano menor' León, en la Jornada 2 del torneo.

Con goles de sus figuras Oussama Idrissi y Salomón Rondón, quien regresó de España para este nuevo torneo, Pachuca logró imponerse en casa ante la Fiera que, aunque vio la anotación de Rogelio Funes Mori, no pudo evitar la derrota.

Vencieron a León | IMAGO7

Los Tuzos abrieron el marcador

Pachuca aprovechó un verdadero error de León para poder abrir el marcador. La Fiera tuvo un tiro libre a favor buscando abrir el marcador previo al medio tiempo, sin embargo, Salomón Rondón leyó bien la jugada prefabricada del equipo esmeralda cortando el centro. A partir de ahí, los Tuzos armaron un contragolpe perfecto que Jhonder Cádiz a Oussama Idrissi quien, de primera intención, definió cruzado para adelantar a su equipo.

Ya en la segunda parte, el venezolano Rondón apareció para ampliar la ventaja. Tras varios rebotes en el medio campo, Alexéi Domínguez controló el balón y mandó un largo pase filtrado. Tras ganar las espaldas de la defensa, el delantero sudamericano definió ante la salida del arquero rival para el 2-0.

Volvió de España con goles | IMAGO7

León buscó recortar la distancias, sin embargo, no fue sino hasta el minuto 84 que logró encontrar el gol que ponía el empate al alcance. El mellizo Funes Mori es encontró con un balón en los linderos del área y, tras una breve conducción definió cruzado para el 2-1 que ilusionaba a los esmeraldas. Este tanto fue el primero de Funes Mori para León en la Liga MX

¿Qué sigue para los equipos de Grupo Pachuca?

Tras el partido de Jornada Doble, Pachuca y León volverán a la acción este mismo fin de semana. León tendrá su segundo partido de visita consecutivo viajando a la Ciudad de México para medirse ante los Pumas en el estadio Olímpico Universitario.

Los Tuzos por su parte, buscarán seguir sumando puntos en un verdadero reto. Pachuca volverá a ser local y ahora se medirá ante las Águilas del América.