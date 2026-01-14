‘Es cine’: Toluca presentó a su nuevo refuerzo internacional

Con el fin del mercado de fichajes y el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX, los equipos cierran filas para enfrentar el torneo premundialista. Uno de los principales equipos en transferencias fue el Toluca, concluyendo con un último fichaje desde la liga de Uruguay, el mediocampista, Franco Rossi.

Presentación de Rossi I @TolucaFC

¿Quién es Franco Rossi?

El jugador de 23 años, llega proveniente del Cerro Largo de la Primera División de Uruguay, esto tras un paso de casi un año, sumando un total de 10 goles y aportando con tres asistencias.

Anuncio oficial de Franco I @TolucaFC

En su llegada al 12 veces campeón de México, el equipo de los Diablos lo presentó de una manera muy original, pues aprovechando que el futbolista tiene el mismo nombre que un director de cine de Italia, el club subió un video en blanco y negro, en este se ve la búsqueda de su nombre en internet y su llegada al Nemesio Diez.

Al final del cortometraje escarlata, Rossi aparece con una ficha de cine en medio de su nuevo estadio, finalmente concluye con la frase ‘fichado’ haciendo alusión a su llegada al Bicampeón de México.

Franco Rossi I @TolucaFC

Por el Tetracampeonato

Con la llegada del jugador uruguayo, los Diablos confirman su candidatura a ser nuevamente el campeón del balompié mexicano, pues no es para menos, ya que pese a su vasta plantilla, los pupilos de Antonio Mohamed son un de los equipos que más activos estuvieron en cuanto a contrataciones.

Rossi se une a Sebastián Córdova y Pavel Pérez como los principales nombre en llegar al infierno, dejando mucha especulación para su debut y el futbol que estos tres podrían aportar al equipo del Estado de México.

El próximo compromiso para los Diablos es el duelo correspondiente a la Jornada 2 ante el Santos Laguna en el Nemesio Diez, donde posiblemente el Turco use a uno de sus nuevos futbolistas como parte del 11 inicial o en algún momento de cambio durante el partido.