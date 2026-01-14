Diego Cocca lanza dura queja en derrota de Atlas: "La cancha no está a la altura de la Liga MX"

Tras la derrota 2-0 de Atlas ante Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, el técnico rojinegro Diego Cocca fue claro en su análisis: la Máquina fue superior, ganó con justicia y su equipo falló en el planteamiento del primer tiempo. Sin embargo, también dejó una fuerte crítica hacia el estado del terreno de juego.

Diego Cocca, entrenador de Atlas | IMAGO7

“La cancha no está a la altura de la liga mexicana. A mí lo que más me preocupa de la cancha es que no se lesionen jugadores”, señaló.

Más allá de las condiciones del campo, Cocca reconoció el peso y la jerarquía del rival al que enfrentaron en Puebla.

“Venimos a jugar contra Cruz Azul, sabemos que es un equipo que históricamente tiene muchos títulos, tiene muchos jugadores de jerarquía y para poder ganarle había que hacer las cosas muy bien”, mencionó en conferencia de prensa.

Cancha del Cuauhtémoc en mal estado | IMAGO7

El entrenador de Atlas fue contundente al aceptar que no hubo pretextos para la derrota y que Cruz Azul hizo lo necesario para llevarse los tres puntos.

“Cruz Azul hizo el partido que tenía que hacer y ganó justamente. No podemos poner excusas y tenemos bien claro cómo es”, argumentó.

Cocca también señaló que el partido se les fue desde la primera mitad, donde su equipo no logró imponer condiciones ni ejecutar el plan de juego.

“Jugamos contra un equipo con muchos títulos y jugadores de mucha jerarquía, para ganarle, había que hacer las cosas muy bien. La conclusión es que depende nosotros muchas veces generar partido. Lo perdimos en el primer tiempo, salimos a ver qué pasa cuando no planeamos eso”, dijo.

Atlas cae ante Cruz Azul | IMAGO7

Finalmente, el estratega aceptó que su equipo está en un proceso de aprendizaje y que enfrentar a equipos como Cruz Azul exige saber adaptarse y encontrar soluciones durante el partido.