Vuelo en picada: América cae ante San Luis y sigue sin ganar en el Clausura 2026

No levantan el vuelo. América perdió 0-2 ante Atlético de San Luis en lo que fue su debut en casa en este Clausura 2026. Tras haberse quedado con uno menos en el primer tiempo por la expulsión de Ramón Juárez, los dirigidos por André Jardine no lograron reponerse a la desventaja numérica y cayeron tras los goles de Juan Manuel Sanabria y Joao Pedro.

América aún no gana este torneo | IMGO7

El juego inició con cierto dominio de las Águilas, quienes generaban las acciones de peligro; incluso, apenas al minuto 5 estuvieron cerca de ponerse arriba en el marcador. Tras una gran jugada individual de Allan Saint Maximin desde la banda izquierda, Rodrigo Aguirre remató al borde del área chica, pero el balón se estrelló en el poste, a pesar de haber estado frente al arco de Andrés Sánchez.

Posterior a esto, el juego se puso en contra de las Águilas. Cuando Sanabria se iba mano a mano frente a Luis Ángel Malagón, fue Ramón Juárez el que impidió el avance con una falta, a lo que el árbitro central no dudó en sacarle la tarjeta roja directa. Ante esto, André Jardine sacó a Patricio Salas para darle entrada a Sebastián Cáceres y así ajustar en la zona defensiva.

A pesar de esto, el juego se mantuvo 0-0 hasta el medio tiempo. Para la segunda mitad, la intención de Jardine era tomar ventaja en la pizarra, por lo que le dio entrada a Isaías Violante y José Raúl Zúñiga. Sin embargo, la desventaja numérica les jugó entrada contra muy temprano en la parte complementaria.

América jugó con 10 por expulsión de Ramón Juárez | IMAGO7

Al minuto 52, Román Torres tomó la esférica por la banda derecha y mandó un centro preciso a segundo poste, el cual remató de manera correcta Juan Sanabria a contrapie de Malagón, para así poner el 0-1 en la pizarra. Tras esto, la gente que asistió en el Estadio Ciudad de los Deportes comenzó con los abucheos hacia las Águilas.

Tras este tanto, los potosinos tomaron por completo el control del partido. Aunque no generaban tantas opciones de gol, mantenían la posesión de la esférica e impedían que América se desenvolviera en la cancha. Y unos minutos después, los dirigidos por Guillermo Abascal aumentaron su ventaja en el marcador.

Tras un tiro de esquina pasado, Joao Pedro se inventó una jugada de lujo que culminó en un golazo. Tras recibir entre Christian Borja y Sebastián Cáceres, el atacante italiano definió de tres dedos a segundo poste, en medio de las piernas de Kevin Álvarez e inatajable para Malagón, para así poner el 0-2 definitivo y anotar su segundo tanto en este Clausura 2026.

San Luis suma sus primeros puntos | IMAGO7

Posterior a esto, San Luis tuvo algunas chances para convertir el marcador en goleada. Incluso, Kevin Álvarez tuvo una intervención que salvó de que los potosinos no anotaran el 0-3. Ya al final del juego, la gente abucheó de gran manera a las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tras este resultado, América quedó con solo un punto de seis posibles y buscará su primera victoria de este Clausura 2026 ante Pachuca este domingo. Por otro lado, Atlético San Luis sumó su primer triunfo del semestre y llegó a tres puntos.