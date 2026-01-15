¿Joao Pedro se va de Atlético San Luis? Esto es lo que se sabe

Un terremoto sacudió tierras potosinas por una posible salida de Joao Pedro al viejo continente, sin embargo, el jugador brasileño dejó claro su compromiso con el Atlético San Luis para afrontar el torneo.

Con información de María Luisa Chagoya, el atacante oriundo de Ipatinga rechazó salir del equipo potosino para formar parte del Pisa de Italia. El conjunto europeo buscó al jugador brasileño y estaba dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, pero la última palabra la tuvo Joao Pedro.

Joao Pedro | IMAGO7

Llegada meteórica a tierras mexicanas

El Apertura 2025 significó un nuevo reto para el italobrasileño, quien llegó al Atlético San Luis tras su paso por el Hull City. El primer semestre de Joao Pedro fue impresionante, ya que terminó como Campeón de Goleo, junto a Paulinho y Armando ‘Hormiga’ González.

Además de su primer gran torneo en el balompié mexicano, Joao Pedro también comenzó de gran manera el Clausura 2026. El delantero anotó en sus dos primeros partidos, con un gol de otro partido ante América en la Jornada 2.

El goleador de San Luis | IMAGO7

¿Cómo fue el paso de Joao Pedro en la Serie A?

Joao Pedro no es ajeno al calcio, pues además de disputar diversos partidos en Brasil, Inglaterra y demás latitudes, hizo una amplía trayectoria en Italia. Además de disputar partidos en Serie B, el atacante también estuvo en la Primera División con grandes dividendos.

Con el Palermo y Cagliari, Joao Pedro disputó un total de 218 partidos, con 71 goles y 20 asistencias, solamente en Serie A. Después de ese paso en el país de la bota, su destino estuvo en Portugal, Brasil , Inglaterra, Turquía y finalmente México.

¿De cuánto es la cláusula de Joao Pedro?

De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, Pisa ofreció pagar la cláusula de rescisión del jugador, de la cual se especuló que es de 3.5 millones de dólares. Aunque la decisión final fue el rechazo, por el gran momento que vive el atacante en tierras potosinas.

Joao Pedro | IMAGO7