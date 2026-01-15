Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Monterrey? EN VIVO

La Liga MX volvió al show con el Clausura 2026 y tras dos jornadas concluidas, los equipos comienzan a tomar vuelo rumbo a la fase final del torneo premundialista, iniciando con la Jornada 3 con el duelo entre Mazatlán contra los Rayados de Monterrey, desde el Estadio El Encanto.

Jornada 5 Apertura 2025 | IMAGO7

¿Cómo llega Mazatlán?

El conjunto del puerto se presenta en uno de sus últimos compromisos en casa como un equipo de primera división y aunque no será un rival fácil el que tenga enfrente, el conjunto dirigido por Christian Ramírez, intentará dar una digna exhibición para los presentes.

Tras dos jornadas disputadas, los Cañoneros suman la racha negativa de dos derrotas, una ante el Puebla y la otra a manos de los Bravos de Juárez, por lo que una victoria en casa sería crucial.

Equipo de Mazatlán | IMAGO7

¿Cómo llega Rayados?

El equipo de la sultana del norte, no llega en una situación tan distinta a su rival de jornada, pues en sus últimos dos juego solo han conseguido una victoria ante Necaxa y cayendo frente al Bicampeón, Toluca.

Su último compromiso como visitante resultó en todo un éxito para los pupilos de Domenèc Torrent, pues con su victoria de 0-2 ante los Rayos, podría significar un ‘trampolín’ para seguir con una racha positiva, teniendo como siguiente víctima al Mazatlán.

Equipo de Monterrey | IMAGO7

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

Rayados y Cañoneros tienen un amplio historial únicamente en torneo cortos, esto tras la gran ausencia de Mazatlán en instancias finales, donde como era de esperarse, predomina la superioridad el cuadro del norte, con una marca de tres victorias, un empate y una derrota.

La última vez que ambos equipo compartieron el terreno de juego fue en la Jornada 5 del Apertura 2025, cuando el equipo de torrent se impuso tres goles a dos desde el Gigante de Acero.

¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Rayados?

FECHA: Viernes 16 de enero.

Viernes 16 de enero. HORA: 21:00 (hora centro de México).

21:00 (hora centro de México). LUGAR: Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa.

Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa. TRANSMISIÓN: Azteca 7.