¿Se acerca su regreso? Henry Martín entrena con el primer equipo del América previo al duelo ante Pachuca

Henry Martín se encuentra cada vez más cerca de regresar a las canchas. El delantero y capitán ya entrenó al parejo del primer equipo del América y su retorno a la actividad oficial se perfila en el corto plazo.

En partido | MEXSPORT

¿Henry Martín será convocado con para el duelo ante Pachuca?

Luego de ausentarse en las dos primeras jornadas del Clausura 2026, el capitán azulcrema podría aparecer en la convocatoria para el duelo de este domingo frente a Pachuca, correspondiente a la Fecha 3.

El delantero de 33 años trabajó en cancha este jueves con sus compañeros que no tuvieron tanta actividad el miércoles ante San Luis. Incluso, RÉCORD pudo saber que la ‘Bomba’ ha realizado trabajos de cancha desde el inicio de esta semana.

Aunque no formó parte del encuentro ante Atlético de San Luis del miércoles pasado, su evolución permitió que el cuerpo técnico lo considerara nuevamente como una alternativa para el compromiso en la Bella Airosa.

En juego | MEXSPORT

La decisión final sobre su inclusión se tomará este sábado. El cuerpo técnico evaluará su estado físico antes de definir la lista de convocados, ya que, pese a las buenas sensaciones, Henry Martín todavía se mantiene en duda para sumar minutos en la tercera jornada del torneo.

La postura del club responde al antecedente reciente de lesiones del futbolista. El delantero se perdió las Jornadas 1 y 2 del Clausura 2026 debido a una molestia muscular, situación que también afectó su continuidad durante el año anterior.

América, con cautela para el regreso de Henry Martín

Ante este panorama, América optó por manejar con cautela su regreso. El objetivo principal del club consiste en que el delantero se recupere por completo antes de reincorporarse de manera definitiva a la competencia.

En caso de no aparecer ante Pachuca en la Jornada 3 del Clausura 2026, Henry Martín quedará disponible para la Fecha 4. Dicho encuentro se disputará el sábado 31 de enero frente a Necaxa, después del parón de la Liga MX por los partidos amistosos de la Selección Mexicana.