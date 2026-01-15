¡Se va el polaco! Cruz Azul está a detalles de cerrar la venta de Mateusz Bogusz

En Cruz Azul ya afinan los últimos detalles para concretar la salida de Mateusz Bogusz, una operación que terminó convirtiéndose en uno de los movimientos más importantes del mercado para La Máquina en este inicio de torneo.

Lo que comenzó como una propuesta de préstamo por parte del Houston Dynamo terminó transformándose en una venta definitiva, luego de que la directiva celeste lograra mejorar de forma considerable las condiciones de la negociación.

¿Cuánto recibirá Cruz Azul por Mateusz Bogusz?

Y es que el que estuvo al tanto del futuro del jugador polaco fue Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, quien encabezó directamente las conversaciones y consiguió un acuerdo altamente favorable para el club.

Cabe señalar que el conjunto cementero recibirá 6 millones de dólares, además de 4 millones de dólares más en bonos por objetivos, así como un 30 por ciento de una futura venta del futbolista polaco.

A nada de cerrarse

La operación se encuentra a mínimos detalles de cerrarse, por lo que en las próximas horas podría hacerse oficial la salida de Bogusz rumbo a la MLS, donde Houston Dynamo ya lo espera.

En Cruz Azul, este movimiento no solo representa una importante inyección económica, sino también una ventana para liberar una plaza y reforzar al equipo para el Clausura 2026 y la Concachampions.

Ante este movimiento Cruz Azul liberará una plaza de NFM. Lugar que ocuparía Miguel Borja, jugador colombiano que llegó desde el 28 de diciembre y no ha podido ser registrado. Así que se espera que después de unos días de espera el Colibrí sea jugador de La Máquina.