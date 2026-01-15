Así puedes pagar el Metro de la CDMX con tu tarjeta de débito o crédito este 2026

El Metro de la Ciudad de México continúa con su proceso de modernización y, de cara a 2026, ya permite que los usuarios paguen su pasaje directamente con tarjetas bancarias de débito y crédito, sin necesidad de usar efectivo o recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada.

El Metro CDMX ya permite pagar el pasaje con tarjetas bancarias de débito y crédito con tecnología sin contacto./ Pixabay

Este método de pago está disponible para tarjetas que cuenten con tecnología contactless, es decir, aquellas que permiten realizar cobros únicamente acercando el plástico al lector. Estas tarjetas se identifican fácilmente por el símbolo de ondas similar al del Wi-Fi que aparece en el frente.

Las redes bancarias que actualmente están habilitadas para este sistema son Mastercard, Visa y American Express, tanto en su modalidad de débito como de crédito, siempre que tengan activada la función de pago sin contacto por parte del banco emisor.

Las tarjetas Mastercard, Visa y American Express pueden utilizarse directamente en los torniquetes del Metro./ Metro CDMX

¿Cómo funciona el pago con tarjeta bancaria en el Metro CDMX?

El proceso es sencillo: al llegar a los torniquetes, el usuario solo debe acercar su tarjeta bancaria al lector instalado en la entrada. El sistema valida el pago y permite el acceso de forma inmediata, sin necesidad de introducir la tarjeta o digitar un NIP.

Este mecanismo busca agilizar el ingreso a las estaciones, reducir filas en taquillas y ofrecer una alternativa práctica para quienes olvidaron su tarjeta de transporte o no cuentan con saldo disponible.

El sistema contactless agiliza el acceso a estaciones del Metro sin necesidad de efectivo o recargas./ Pixabay

¿En qué líneas del Metro ya se acepta este método de pago?

El pago con tarjetas bancarias ya está habilitado en 11 líneas del Sistema de Transporte Colectivo, entre ellas las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B, lo que cubre gran parte de la red del Metro capitalino.

Con esta implementación, el Metro CDMX se suma a otros sistemas de transporte que han adoptado tecnologías digitales para facilitar la movilidad urbana y disminuir el uso de dinero en efectivo dentro de sus instalaciones.

Además de esta opción, las autoridades recuerdan que también es posible recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada desde el celular, lo que amplía las alternativas de pago disponibles para los millones de usuarios que utilizan diariamente el Metro en la capital.