Wendy vs Ninel: ¿La influencer le gana la batalla al Bombón Asesino en El Tenorio Cómico?

La temporada 2026 de El Tenorio Cómico ya arrancó y no solo viene con risas, también con drama detrás del telón: Wendy Guevara podría quedarse con el personaje de ‘Doña Inés’ que antes compartía con Ninel Conde, y todo indica que no es precisamente por casualidad.

Durante la presentación de la puesta en escena en el Centro Cultural Teatro II, Wendy y Paola Suárez dieron la bienvenida a Vanessa Labios 4K, quien se suma al elenco con toda la actitud: “Voy a dejar toda el alma en el escenario”, aseguró.

Pero la pregunta del millón es: ¿dónde está Ninel Conde?

La participación de El Bombón Asesino estaba en el aire, pese a que en 2025 compartió el papel de ‘Doña Inés’ con La Perdida. Y aunque la relación entre ambas no es de pleito abierto, sí ha habido roces.

“Nunca nos hemos topado porque estamos en fechas diferentes. No tengo ningún problema con ella. Sí alegamos un poquito en su camerino porque dijimos que ‘ella no nos levantaba el rating en nuestro canal’, pero porque ella lo dijo. Se molestó, alegamos un poquito, pero después todo quedó muy bien y nos saludamos, nada más”, explicó Wendy ante los medios sobre si se quedaba con el protagónico.

Mucho sueldo, poco público

Según la periodista Inés Moreno, la producción de El Tenorio Cómico evalúa prescindir de Ninel Conde, y no precisamente por talento, sino por presupuesto. Su elevado sueldo y la baja afluencia de público durante sus funciones la han puesto en la cuerda floja, en contraste con los llenos que Wendy Guevara sí logra.

“A parte, la verdad, estarla trayendo de Miami cada ratito cuesta bastante dinerillo porque no viaja en turista la señorita”, dijo el productor Álex Gou hace unas semanas.

Además, la imagen pública de Ninel Conde no ha tenido sus mejores días desde que salió de La Casa de los Famosos, donde su actitud fue cuestionada y terminó perdiendo apoyo del público.

¿Será que Wendy Guevara le quitó el papel a Ninel no solo en el teatro, sino también en el cariño del público?