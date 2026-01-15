¡El fan número 1 de BTS! Marcelo Ebrard y su momento con Jin

La noticia de que BTS incluirá a la Ciudad de México en su gira mundial 2026 despertó una ola de reacciones entre fans y figuras públicas por igual.

En medio de esta euforia, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, compartió un video publicado en su cuenta oficial de TikTok en el que rememora un encuentro con Jin, uno de los siete integrantes de la banda surcoreana.

En la grabación, Ebrard se dirige directamente al fandom de BTS (conocido como ARMY), recordando el momento y dedicándoles el clip con un mensaje afectuoso.

¿Qué dijo Ebrard en el video viral?

En el clip, que data de una visita anterior y volvió a tomar relevancia tras el anuncio de los conciertos, se observa a Ebrard conversando con Jin y comentándole la cantidad de personas que esperan a la agrupación en México, subrayando que “somos 130 millones esperando por ustedes”.

La respuesta de Jin fue afirmativa respecto a la intención de regresar: “Ok, iremos a México, juramos que iremos a México el próximo año”.

Ebrard terminó el video con orgullo y entusiasmo: “Les dije que los iba a convencer”, frase que rápidamente se volvió tendencia entre los fans mexicanos.

BTS llegará a CDMX en mayo de 2026

Los conciertos confirmados de BTS en México forman parte de su gira mundial World Tour 2026 y fueron anunciados oficialmente por la disquera BigHit Music.

Las fechas programadas para las presentaciones en la capital mexicana son:

7 de mayo de 2026

9 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026

Los conciertos se realizarán en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más emblemáticos de la CDMX.

¿Cómo ha sido la relación de Ebrard con el fandom de BTS?

Aunque no es primera vez que Ebrard interactúa con el fandom de BTS, su cercanía con la cultura del K‑Pop se ha notado en múltiples ocasiones, desde compartir contenido relacionado con el grupo hasta expresar abiertamente su admiración por ellos en redes sociales, lo que ha sido bien recibido por ARMY en México.

Ese vínculo se fortaleció luego de que el funcionario compartiera en TikTok momentos en los que asistió a conciertos o expresaba su entusiasmo por la música del grupo, lo que ayudó a consolidar su presencia entre los seguidores del fenómeno global.