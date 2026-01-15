Carín León, Alejandro Sanz y más: conoce el cartel oficial del festival "La Cura Fest 2026"

Una nueva apuesta musical está por sacudir el norte del país y ya comenzó a generar conversación entre fans de distintos géneros. Un cartel con figuras inesperadas, una ciudad que se alista para recibir miles de personas y un proyecto impulsado por uno de los artistas más influyentes del momento marcan el inicio de un festival que promete convertirse en uno de los más comentados de 2026.

Carín León encabeza el cartel de La Cura Fest 2026. / FB: Carin Leon

¿Qué artistas conforman el lineup de La Cura Fest 2026?

La primera edición de La Cura Fest 2026, que se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 en Expogan Hermosillo, ya tiene su cartel oficial de artistas confirmados.

El evento será encabezado por dos de las figuras más destacadas de la música en español: Alejandro Sanz y Carín León, este último también anfitrión del festival y originario de Hermosillo.

Artistas por día

Sábado 14 de marzo:

Alejandro Sanz

Carín León

Jelly Roll

Kany García

Kevin Kaarl

Midland

y más artistas por anunciar

Jelly Roll es un cantautor y rapero estadounidense. / FB: Jelly Roll

Domingo 15 de marzo:

Alejandro Sanz

Carín León

Grupo Frontera

Kany García

Kevin Kaarl

Midland

más sorpresas por revelar

Alejandro Sanz se presentará en La Cura Fest 2026. / FB: Alejandro Sanz

Este lineup diverso busca atraer a públicos de distintos gustos musicales, combinando pop latino, regional mexicano, folk, country y propuestas alternativas.

Cartel oficial. / Instagram

¿En dónde comprar boletos para La Cura Fest 2026?

Los boletos están disponibles en la boletera Superboletos.com y los precios van de los $1,829 a los $3,664 pesos mexicanos.

Hermosillo, sede de un festival con ambiciones nacionales

El festival se perfila como uno de los eventos musicales más relevantes del primer semestre de 2026 en el noroeste del país, impulsando a Hermosillo como un punto clave para grandes conciertos y encuentros culturales.

La presencia de artistas consolidados y la promesa de artistas sorpresa mantienen altas las expectativas entre los fans y la comunidad musical.