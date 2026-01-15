Personas vetadas de los Premios Oscar: desde Will Smith hasta otros nombres que no podrán asistir

No solo Will Smith ha sido vetados de los Premios Oscar: la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha excluido a otros actores, directores y productores a lo largo de los años por distintas razones. Aquí te contamos quiénes y por qué no pueden caminar por la alfombra dorada.

¿Quiénes han sido vetados de los Oscar y por qué?

La Academia (AMPAS) ha aplicado vetos en varios casos a lo largo de su historia, prohibiendo a ciertos miembros asistir a la ceremonia o eventos relacionados cuando se consideran violaciones graves a su código de conducta y reputación institucional.

Casos emblemáticos de veto

1. Will Smith (2022)

El actor enfrenta un veto de 10 años tras haber abofeteado al comediante Chris Rock en la ceremonia de los Oscar de 2022. La Junta de Gobernadores de la Academia decidió que, debido a ese comportamiento, no puede asistir a eventos ni a la premiación, ni de forma presencial ni virtual durante la próxima década.

2. Harvey Weinstein (2017)

El productor fue expulsado y vetado tras múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada y abusos, que se convirtieron en uno de los focos del movimiento #MeToo.

3. Bill Cosby (2018)

El actor fue vetado poco después de ser procesado por abuso sexual, en un caso de alta repercusión mediática.

4. Roman Polanski (2018)

Aunque ha ganado premios Oscar en el pasado, el director quedó vetado por condenas relacionadas con abuso sexual infantil y ahora enfrenta limitaciones para asistir debido a su situación legal y reputacional.

5. Carmine Caridi (2004)

Fue el primer miembro expulsado y vetado por la Academia después de que se descubriera que material exclusivo (screeners) que debía ser confidencial terminó circulando de manera pirata.

6. Adam Kimmel (2021)

El fotógrafo fue vetado por su historial de abusos relacionados con menores, lo que violó los estándares éticos de la organización.

¿Qué significa estar vetado de los Oscar?

Ser vecado de la Academia implica que la persona no puede asistir a ninguna ceremonia o evento organizado por la AMPAS, incluidos los mismos premios Oscar y otras actividades oficiales, tanto de forma presencial como virtual.

Aunque quien recibe este castigo sigue siendo elegible para nominaciones o premios, su ausencia está garantizada por la sanción, lo que representa una repercusión significativa dentro de la industria cinematográfica más influyente del mundo.