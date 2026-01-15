¡De rojiblanco a crema! Exjugador de Chivas, bombazo con Almeyda, tiene nuevo equipo

Triunfar como futbolista profesional no es sencillo y en la Liga MX hay jugadores que no logran cargar con el peso que tienen algunas playeras. Así le pasó a Walter Gael Sandoval, joven promesa de Santos Laguna y un fichaje que Chivas le ganó a América en 2018, pero que terminó en la Liga de Expansión y ahora seguirá con su carrera en Guatemala.

Luego de seis meses en Alianza FC en El Salvador, a donde llegó después de un año de inactividad, el atacante de 30 años fue presentado con Comunicaciones FC, el equipo guatemalteco con más títulos. Por medio de redes sociales, el 'Crema' dio a conocer la llegada del atacante, que buscará trascender después de un semestre en el cual marcó solo un gol.

"Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Gael Sandoval, quien se incorpora al club para el torneo Clausura 2026", escribió el club en sus redes sociales, donde presumió la ficha técnica del mexicano, así como su primer entrenamiento con el equipo este miércoles.

Sandoval fue jugador de Chivas y ahora jugará en Guatemala | IMAGO 7

¿Quién es Gael Sandoval, ex de Chivas que llegó a Guatemala?

Según la información difundida, el extremo izquierdo firmó un contrato hasta diciembre de 2026, es decir, por un año, con el equipo guatemalteco. Con el mismo, tratará de trascender luego de que su carrera no despuntó como se esperaba en la Liga MX, en la cual debutó con Santos antes de llegar a Chivas en el Clausura 2018.

Sandoval llegó con altas expectativas al Rebaño, en el último torneo bajo el mando de Almeyda, pero nunca pudo consolidarse. Aunque formó parte del equipo que se coronó ese año en la Copa de Campeones Concacaf, solo disputó 126 minutos y dio tres asistencias en dicho certamen.

Así le dio la bienvenida Comunicaciones FC a Sandoval | CAPTURA

En total, disputó 55 partidos, marcó cinco goles y dio seis asistencias con Chivas, de donde salió en préstamo en diferentes momentos a FC Juárez, de regreso a Santos, a Mazatlán y hasta a Wellington de Australia, antes de salir del club oficialmente en julio de 2022. En marzo de 2023 fichó con Tepatitlán y de ahí pasó a Vancouver FC y a Leones Negros, antes de quedarse sin equipo todo un año de julio de 2024 a julio de 2025.

¿Cuándo debutará Sandoval con Comunicaciones FC?

Tras su año sabático, hace seis meses le dio la oportunidad al atacante, que ahora espera sumar pronto sus primeros con el Crema. El primer partido de Comunicaciones FC en la Liga Nacional de Guatemala está programado para el próximo miércoles 21 de enero a las 16:00 horas (tiempo del centro de México), como visitante ante Achuapa.