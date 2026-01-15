¡Terminó la mala racha! Pumas rompió sequía de casi 12 años sin vencer a Tigres en Monterrey

Los Pumas han reescrito su historial reciente en la Liga MX al imponerse como visitantes ante los Tigres. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del torneo Clausura 2026, finalizó con un marcador de 1-0, resultado que rompe una marca estadística que se extendió por más de una década en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

Para dimensionar el logro del conjunto auriazul, es necesario remontarse al año 2014, la última ocasión en que Pumas había logrado salir con una victoria de este recinto gracias a un doblete de Martín Bravo.

Durante los últimos 12 años, las visitas del equipo del Pedregal a Nuevo León se caracterizaron por derrotas dolorosas o empates conseguidos bajo máxima presión.

Robert Morales, el héroe

El partido se definió gracias a un gol solitario de Robert Morales, uno de los refuerzos auriazules para el presente torneo.

La anotación se dio en el primer tiempo luego de una buena jugada colectiva en la que también participaron César Garza y Jorge Ruvalcaba.

Panorama para ambos equipos

Para Tigres, esta derrota significa un revés temprano en el torneo y la pérdida de una racha de imbatibilidad en casa frente a uno de los denominados "grandes" del futbol mexicano.

Por el contrario, para Pumas, este resultado tiene un gran peso, ya que, más allá de haber roto una sequía de 12 años en una de las aduanas más complicadas del país, llega en un momento de tensión y muchas críticas contra Efraín Juárez.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD