Chivas, el equipo más enrachado de Liga MX

Con algunos ajustes en el plantel, el Guadalajara ha potenciado su estilo de juego

David Torrijos Alcántara
15 de Enero de 2026

Las críticas a Chivas han sido constantes en los últimos años, debido a los proyecto fallidos anteriormente. La actualidad es más agradable para el Rebaño con Gabriel Milito como el líder de la plantilla, pues encontraron un ritmo ganador y que convence a los aficionados.

Milito
Milito | IMAGO7

En el torneo anterior, Chivas logró resultados importantes que catapultaron al proyecto, sin embargo, Cruz Azul arruinó esos planes tras vencerlos en los Cuartos de Final, pero las sensaciones que dejó el equipo fueron positivas.

Con algunos ajustes en el plantel, el Guadalajara ha potenciado su estilo de juego y lleva ritmo perfecto en el Clausura 2026, que además significa una racha importante en partidos de torneo regular, lo cual refleja la estabilidad del proyecto.

¿Cuál es la racha de Chivas? 

De sus últimos 10 partidos de torneo regular de Liga MX, Chivas ha ganado nueve. La racha comenzó en la Jornada 10 del Apertura 2025, cuando el Rebaño ganó 3-1 al Necaxa. Las víctimas siguientes fueron Puebla, Pumas, Mazatlán, Atlas, Pachuca y Monterrey. Para el Clausura 2026 el Rebaño añadió a Juárez y derrotó nuevamente a Tuzos.

La piedra en el zapato de Milito fue el Querétaro, que se llevó el triunfo sobre el Rebaño en la Jornada 14 del Apertura 2025. Los Gallos Blancos evitaron una racha mayor de Chivas en la Liga MX, no obstante, la estadística no deja de reflejar la efectividad del club.

En partido
En partido | IMAGO7

¿Contra quién jugará Chivas? 

Chivas tendrá la oportunidad de vengarse en la próxima fecha del torneo, pues enfrentará a Querétaro en el Estadio Akron, lo que genera expectativas para que el Rebaño consiga un resultado favorable y siga en los primeros puestos.

Los jugadores muestran un compromiso total con la idea táctica del estratega, lo que permite ver un futbol dinámico y vertical en cada jornada. Esta metamorfosis ha devuelto la confianza a una grada que sufría por la falta de triunfos constantes en el pasado.

La directiva confía en que este proceso rinda frutos con el ansiado título de liga que se ha escapado por mucho tiempo. El entorno rojiblanco respira un optimismo con este proyecto. 

Festejo
Festejo | IMAGO7

