Tras la derrota ante San Luis, André Jardine confirma que América buscará un refuerzo más

Tras perder 0-2 ante Atlético San Luis, André Jardine, director técnico de América, volvió a dejar en claro que a las Águilas les hace falta un refuerzo más. Aunque no quiso ponerlo como excusa. El estratega brasileño sí dejó en claro que aún no están completos, por lo que en los próximos días podría haber novedades. De igual manera, señaló que la desventaja numérica por la expulsión de Ramón Juárez influyó notablemente en el juego.

Tras haber iniciado el Clausura 2026 con un empate y una derrota, Jardine mencionó que las sensaciones son malas. Sin embargo, destacó que saben que deben fichar a un jugador más, algo que sí harán en los próximos días, aunque remarcó que puede tardar algo, pues el posible refuerzo sería extranjero, por lo que habría que liberar una plaza de ‘No Formado En México’.

“Ya hablamos. Tengo clara la sensación de que nos falta un movimiento. Dentro del club sabemos que hay que tener un poco de paciencia, no es simple, debe haber una salida siendo extranjero. No está cerrado, hay opciones, no es buen momento para hablar, podría sonar a excusa, debemos de ser críticos”, comentó André en conferencia postpartido.

Quiere un nuevo jugador | IMAGO7

En el primer tiempo, Ramón Juárez se fue expulsado tras una entrada en la que Sanabria se iba mano a mano con Luis Ángel Malagón. Desde ahí, San Luis tomó el control del juego y anotó los dos tantos de la victoria. Sobre esto, André Jardine destacó que la desventaja numérica influyó notablemente en el desarrollo del encuentro y más ante un equipo que dirige Guillermo Abascal.

“Hay que contextualizar, jugar con uno menos desde los primeros minutos, en todos los lados, cualquier equipo es capaz de complicarte, más un equipo bien trabajado, con buenos argumentos. La expulsión complicó el partido, hacer una variación, en partidos contra Tijuana, y el segundo con un hombre menos, sería injusto un análisis en este momento, hay que aguardar un poco más para ver un análisis”, agregó.

Reconoció que la expulsión los condicionó | IMAGO7

Además del resultado en contra, uno de los señalados por la afición fue Kevin Álvarez, quien recibió abucheos de la afición que asistió al Estadio Ciudad de los Deportes. Ante esto, Jardine mencionó que confía en que el lateral derecho retome su nivel y espera que la fanaticada lo apoye más adelante.

“Apoyarlo, cada error es importante aprender, intentar hacer otras cosas, no siento que ganamos nada en cada error de jugador buscarlo o matarlo. Es importante el apoyo, la gente tiene el derecho de abuchearlo o a cualquiera de nosotros, de adentro tenemos que ser tranquilos en este aspecto, siento que el jugador está disponible, queriendo volver, con una dosis de humildad. "No desisto de ningún jugador con su perfil, desde que llegó, siempre mostró querer su mejor versión, va a contar con nosotros siempre. Esperemos evolucione rápido, tranquilidad en estos momentos y sabe que tiene apoyo dedicándose al máximo para encontrar su mejor versión”, sentenció.