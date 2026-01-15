Muere supuesta hija “secreta” de Freddie Mercury a los 48 años

La mujer que afirmó ser la hija secreta del icónico vocalista de Queen, Freddie Mercury, falleció a los 48 años tras una prolongada enfermedad, según confirmó su familia. Su historia se había dado a conocer recientemente en un libro que reavivó el debate sobre la vida privada del cantante.

“Bibi”, supuesta hija secreta de Freddie Mercury, falleció a los 48 años tras luchar contra un cáncer raro. / AP

¿Quién era la mujer que decía ser hija de Freddie Mercury?

La mujer, identificada públicamente como “B” o “Bibi”, sostuvo que era hija biológica de Freddie Mercury, nacido Farrokh Bulsara, tras una relación que él habría tenido en 1976. Su existencia salió a la luz en 2025 a través de la biografía Love, Freddie, escrita por Lesley-Ann Jones, en la que se detalla que la relación padre–hija se mantuvo cercana hasta la muerte del cantante en 1991.

Según relatos asociados al libro, Freddie le habría entregado a “Bibi” 17 volúmenes de diarios personales que narran diferentes aspectos de su vida íntima. Estas afirmaciones contribuyeron a avivar la conversación sobre aspectos poco conocidos de la vida de Mercury.

Lesley-Ann Jones, autora de libro "Love, Freddie". / IG: lajwriter

¿Cómo murió “Bibi” y qué dejó detrás?

La familia de la mujer confirmó que falleció a los 48 años después de una larga batalla contra un raro tipo de cáncer espinal, conocido como cordoma. Su esposo informó que ella murió en paz después de luchar contra la enfermedad durante varios años. Dejó dos hijos, de nueve y siete años, y su familia comentó que sus cenizas fueron esparcidas sobre los Alpes.

Freddie Mercury murió en 1991. / AP

Debate sobre la veracidad de la historia

Aunque Love, Freddie presentó documentos y testimonios que respaldan las afirmaciones de “Bibi”, figuras cercanas al cantante, incluida su expareja Mary Austin, han cuestionado la veracidad de la historia y declaró anteriormente que no tenía conocimiento de la existencia de una hija.

La falta de pruebas públicas, como exámenes genéticos accesibles o declaraciones oficiales de los allegados de Mercury, mantiene el tema abierto a debate entre fans y especialistas en la historia del cantante.