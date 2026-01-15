Canelo Álvarez ya tiene fecha de regreso al ring, confirmó Turki Alalshikh

Por medio de redes sociales, el propietario de Ring Magazine y el boxeador confirmaron el combate

Canelo Álvarez ya tiene fecha de regreso al ring
Canelo Álvarez ya tiene fecha de regreso al ring | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
15 de Enero de 2026

El ring está puesto y los guantes están listos. Saúl 'Canelo' Álvarez ya tiene definida la fecha para su próxima pelea. Será nuevamente en septiembre que el tapatío salga escena, según confirmó Turki Alalshikh, propietario de Ring Magazine. 

Por medio de un video en redes sociales, y acompañado del boxeador mexicano, el asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudí anunció la pelea. "Será la primera cartelera de Canelo Promotions", señaló. 

¿Cuándo será la próxima batalla de Canelo Álvarez?

Fiel a su tradición de años recientes, Canelo subirá al ring en fechas cercanas al Día de la Independencia de México, razón por la cual cartelera llevará nombre 'México contra el Mundo'. El evento está programado para el sábado 12 de septiembre

Sin embargo, todavía no se ha confirmado qué peleador será el rival de Álvarez ni quiénes más conformarán la cartelera en Riyadh. El tapatío tenía el derecho de pedir una revancha contra Terence Crawford, pero el estadounidense anunció su retiro como profesional a mediados del pasado diciembre. 

"Todos los luchadores del equipo de Canelo contra el mundo y el campeón en el evento principal, en el título mundial. Y será una sorpresa en el aeropuerto de Saudí, si Dios quiere", aseguró Alalshikh, quien es presidente de la Autoridad General de Entretenimiento por Real decreto. 

¿Cuánto tiempo tiene Canelo sin pelea? 

Álvarez (63-2-2, 39 KOs) no tiene una pelea desde septiembre, cuando cayó por decisión unánime ante Terence Crawford. Poco después de la derrota se sometió a una cirugía de codo y aunque esperaba regresar para febrero, necesitará un poco más de tiempo. 

Por otra parte, tras el retiro de Crawford quedaron cavantes los títulos de peso supermediano del CMB, la FIB y la OMB. José Armando Reséndiz se quedó recientemente con el de la AMB y se espera que el de la OMB se dispute entre Diego Pacheco y Hamzah Sheeraz

